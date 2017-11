Ülkesini bir dolara satan şerefsizler

MHP'YE

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 41. Muhtarlar Toplantısı'nda Ardahan, Bayburt, Bolu, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Niğde, Osmaniye, Sinop, Şırnak, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak'tan gelen muhtarları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Konuşmasına "41 kere maşallah" diye başlayan Erdoğan, özetle şöyle dedi:Feto denilen alçağın arkasından giden kulları neredeler? Bir kısmı cezaevinde, bir kısmı yurt dışına kaçtı. Ama Pensilvanya'daki oradan ayrılamıyor. 1999'dan beri kendisine ayrılmış olan 400 dönümlük arazide adeta köleleriyle beraber yaşıyor. Nereye kadar yaşayacaksın? Er veya geç hak yerini bulacak. Çünkü çok mazlumun ahını aldın. Seninle beraber bu zulme ortak olanlar da bunun hesabını verecek. PKK 'lıyı nasıl inine kadar sürüyorsak izini, bunların da izini inine kadar sürmeye devam edeceğiz.Her fırsatta örgütün karanlık ve kalleş yüzünü anlattım. Devlet içinde yuvalanan paralel bir çete olduklarını dile getirdim. Bu örgüte sempati besleyen, yapılarında yer alan, destek veren herkesi derhal ilişiklerini kesmeleri yönünde açıkça ikaz ettik. Hem insani hem ahlaki görevimizi yerine getirmiştik. Bu çağrımıza uyarak örgütle irtibat ve iltisakını kesenler bugün hayatlarını sıkıntısız sürdürüyorlar. Ancak ikazımıza ve yaşanan onca hadiseye rağmen FETÖ ihanet çetesiyle birlikte hareket edenler elbette bunun hesabını vermek durumunda. Bazıları ısrarla bu meseleyi bizim şahsi hesaplaşmamız gibi gösteriyor.Peki soruyorum şayet 15 Temmuz başarılı olsaydı ve Türkiye FETÖ'nün eline geçseydi halimiz nice olurdu? Çanakkale'de, Sevr'de, Kurtuluş Savaşı'nda başaramadıklarını 15 Temmuz'da başarmış olmayacaklar mıydı? O gece sevincinden çığlık çığlığa birbirlerini arayanları biz biliyoruz. Ama bunları şimdilik televizyonlarda, şurada, burada paylaşmıyoruz. Ama uluslararası toplantılarda birileriyle özel paylaşıyoruz. Kimse kimseyi aldatmasın. Türkiye'de de bundan sonra çeşitli ülkelerin bazı insanlarının burada rahatlıkla cirit atmalarına biz de fırsat vermeyeceğiz. Ne gerekiyorsa onu da yapacağız.Gerçekler bu kadar açıkça ortadayken biz nasıl ülkemizin ve milletimizin bekasını tehdit eden böyle bir saldırı karşısında sessiz kalabilirdik ki? Hiç kimse kusura bakmasın tüm ikazlara rağmen ısrarla bir terör örgütünün yanında yer alan, örgüte destek veren bunun bedelini ödemeyi göze alıyor demektir. Aynı durum PKK, DHKP-C, DEAŞ için, diğer terör örgütleri için de geçerli. Biz bu ülkeyi, bu milleti bir dolara satan, çukur eylemleriyle bölmeye çalışan şerefsizlerin emir aldıkları yerlere boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.Çünkü biz İstiklal Marşımızı sadece bir şiir olarak görmüyoruz. Her kelimesini, her satırını kanımız pahasına uymamız gereken bir emir telakki ediyoruz. Yurdumuza alçakları uğratmadık, uğratmayacağız. Bu alçakların yanında yer alanları da affetmedik, affetmeyeceğiz. FETÖ'sü ile, PKK'sıyla, diğer terör örgütleriyle bu ülkenin, bu milletin geleceğine göz diken hiç kimseye acıyamayız. Aksi takdirde kendimiz acınacak duruma düşeriz. Biliyoruz ki o şehadet makamında olanlar bizi affetmez. Özgürlüğünü kaybedip de izzetini, onurunu, haysiyetini muhafaza etmiş hangi millet var? Hiç kimse Türk milletini böyle bir duruma Allah'ın izniyle düşüremeyecek. Bizim milletimize sözümüz var. Gerekirse baş vereceğiz, ama asla baş eğmeyeceğiz. Bu da böyle bilinmeli."Eğerbu ülkede bir diktatörlük olsaydı sen kalkıp da ne Tekirdağ'ın meydanında öyle konuşabilir miydin? Adamı alır götürürlerdi. Faşist bir sistem içinde bunlara yer yok. Bunlar özgürlük zemininde, gerçek manada bir demokrasini olduğu Türkiye'de bu kadar rahat konuşabiliyorlar. Bunlara demek ki bu gömlek çok geniş geldi. 15 Temmuz'a kontrollü darbe girişimi, tiyatro, senaryo diyecek kadar alçaldılar. Eğer bir kontrollü darbe varsa, o senaryonun artistlerinden biri sensin. Milletimizin değerleriyle bağları öylesine kopmuş durumda ki bir büyük şehrimizde CHP'li ilçe belediyesi mahalle komiteleri için yapılacak seçimde beşte bir oranında eşcinsel kotası koyabiliyor. Allah şaşırtmasın. Şu hale bak ya. Bir partide ölçü kalmayınca, muvazene kaybolunca işte böyle nereye savrulacağı belli olmuyor.""Ankara'dagazilerimize ve ailelerine yapılan saldırıyla ilgili üzüntülerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Gazisine saldıran, şehit yakınına terbiyesizlik eden bu şehir magandaları, bu teröristler, bu zihniyetin bu ülkede nasıl barınabildiğini düşünmemiz, sorgulamamız lazım. Benzer hadiseler daha önce de yaşandı. Demek ki bir yerlerde eksiğimiz, yanlışımız var. Gaziliğin, şehitliğin ne demek olduğunu, ezanın, bayrağın, vatanın, devletin, milletin ne demek olduğunu ana sınıfından çocuklarımıza öğretmeliyiz. Aksi takdirde bu tür vandallıkların, cehaletlerin, önüne geçemeyiz. Bu hukuktan ziyade bir kültür meselesidir.""Ülkemizin içinden geçtiği kritik süreçte herkesin siyaset ve partiler üstü hareket etmesi, milli bir duruş sergilemesi gerekiyor. Türkiye böylesine büyük badirelerle boğuşurken yanımızda yer alan, desteğini bizden esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle MHP 'nin ülkemiz ve milletimiz için hayati önem taşıyan konularda yanımızda yer almasını takdirle ve memnuniyetle karşılıyorum. Buna karşılık ana muhalefet partisinin tutarsız, temelsiz, fırsatçı, her türlü kavramı ve değeri istismar eden, bunlarla kalmayıp FETÖ'den PKK'ya tüm terör örgütlerinin borazanlığını yapan tavrı karşısında üzüntümü de ifade etmek isterim. Kalkıp şahsımı faşist ve diktatörlükle tavsif eden bu zihniyeti ben halkıma özellikle havale ediyorum."Cumhurbaşkanı Erdoğan göreve geldiğigünden bu yanabelli aralıklarla CumhurbaşkanlığıKülliyesi'ndemuhtarlarlabir araya geliyor. Hertoplantıya 400 muhtarıdavet eden Erdoğandünkü 41'inci toplantıile birlikte 16 bin 400muhtarı Külliye'deağırlamış oldu.