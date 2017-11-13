Son dakika: Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Devlet Başkanlığı Rezidansı'ndaki görüşme, saat 17.20'de başladı.

Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katılıyor.

Görüşmede, iki liderin Suriye başta olmak üzere bölgesel ve Türkiye ve Rusya'nın ikili ilişkileriyle ilgili konuları görüşmesi bekleniyor.

Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

"GELECEĞE YÖNELİK GÜVENİMİZ ARTIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile baş başa görüşmesinde, "Gerek bölgede ikili ilişkilerimiz, bunun yanında bölge sorunlarına yönelik dayanışmamız, geleceğe yönelik güvenimizi de artırıyor" dedi. Erdoğan, "Özellikle bu normalleşme süreci içerisinde gerçekten yoğun bir şekilde bir araya gelişimiz, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek" ifadelerini kullandı.