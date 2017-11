Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yapıyor. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm Irak ve İran halkına geçmiş olsun diyorum. Felaketin hemen ardından ilgili kuruluşlarımızı bölgeye sevkettik. AFAD, Kızılay ve diğer kuruluşlarımız yardım çalışmalarında bulunuyorlar. 50 TIR'lık konvoy da Habur'dan Irak'a giriş yapmış bulunuyor. Türkiye bu tür zor durumlarda her zaman bölgedeki kardeşlerinin yanında yerini almıştır. Tüm kurumlarımıza, gereken yardımların süratle ulaştırılması hususunda da gerekli talimatlar verilmiştir. Temennimiz ve duamız can kayıpların sayısının daha da artmaması dileğindedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 günlük kritik ziyaretlerin ilk durağı Rusya’ya gidiyor

İLK DURAK SOÇİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti ile ilgili "İnşallah biraz sonra beraberimdeki heyetle üç ülkeyi kapsayan bir ziyarete çıkacağız. İlk ziyaretimiz Soçi olacak. Bu ziyaretimizi değerli dostum Putin'in davetine icabetle gerçekleştiriyoruz. Bu bir iadei ziyaret anlamında gerçekleşecek. Özellikle ekonomik ilişkilerimizi ve Suriye'de gelinen nokta değerlendirilecek" açıklamasını yaptı. Erdoğan, ticaret hacmimizde belirlediğimiz 100 milyar dolarlık ticaret hedefimizi koruyoruz. Kısıtlamalar büyük ölçüde kaldırıldı. Vize muafiyeti talebimi yeniden dile getireceğim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti:

"ZİYARETİM KÖRFEZ ÜLKELERİ İÇİN ÖNEMLİ"

Ziyaretim sırasında bölgesel konularda da fikir alışverişinde bulunacağız. İdlib merkezli görüşmelerimiz var. Değerlendireceğiz. Rus dostlarımızın önermiş olduğu Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili fikir alışverişinde bulunacağız. Enerji alanında da yakın iş birliği halindeyiz. Türk Akımı hızla ilerliyor, Akkuyu'nun da 2023'te faaliyete geçmesi için çalışmalarımız sürüyor.

Bildiğiniz gibi Körfez İşbirliği Konseyindeki kriz devam ediyor. Kuvey arabuluculuk görevi devam ediyor. Kuveyt'e destek verdik veriyoruz. Krizin uzaması bölgemiz için kayıp. Krizin aşılması için neler yapılabilir konuşacağız.

Kuveyt'in ardından Katar'a gideceğiz. Müzakeresi tamamlanan anlaşmaları tamamlayacağız. 2016 yılında belirlediğimiz ticaret hacmini genişletmek istiyoruz. Yeni adımlar planlıyoruz. Yatırımların karşılıklı artması için görüşeceğiz. TSK'nın Katar'da konumlanması sürüyor.

Körfezdeki tüm ülkeler bizim kadim dostumuzdur. Ülkelerin istikrar ve huzuru bizim için önemli. Kardeşi kardeşe kırdırma siyaseti izleniyor. Bölgedeki liderlerin aklıselimle hareket ederek bu oyunu bozması şarttır. Ziyaretim bu açıdan da önem arz ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının ardından gazetecilerin soru-cevap kısmına geçti.

TBMM BAŞKANLIĞI SEÇİMİ

İsmail Bey'in adaylığını sizlerle birlikte öğrendim. Bana düşen hayırlı olsun demektir. Biliyorsunuz oy kullanma hakkım yok.

AFRİN İÇİN GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ

Sayın Putin ile Suriye konusunu görüşmemiz bizim için önem arz eden bir konu. Zira Suriye'ye 911 km sınırı olan ülke biziz. Bu kadar uzunca sınırı olan başka bir ülke yok. Fırat'ıın doğusuna gitmesi gerekenler verilen sözlere rağmen gitmemiştir. Terör örgütü YPG bir işgalci olarak Münbiç'tedir. Merkezi yönetim Rusya ve bizler bölgeyi kontrol ediyoruz. Önemli olan yer İdlib'tir. Halep'ten göçenler İdlib'te. Oradaki ciddi bir yaşam sıkıntısı var. İdlib'te zaman zaman taciz oluyor. Rusya ile İdlib'te ortak çalışmamız söz konusu, sürdürmekte kararlıyız. Afrin de bizim sınırlara komşu iller. Afrin'de de farklı bir durum söz konusu. Demografik yapı içinde bize müzahir olanlar da var karşı olanlar da var. Gerekli adımları atmakta kararlıyız. Türkiye olarak biz Rusya ile müşterek adım atmanın görüşmelerini yaptık. Onların olumlu yaklaşımı bizim planımızı her an uygulamaya fırsat veriyor. S400'lere gelince, anlaşma sağlandı. S400 füzeleri ile ilgili anlaşma tamam. Teknik konuları görüşeceğiz. Bir an önce onu da devreye sokmak suretiyle gerekli adımları atmak istiyoruz.

PUTİN VE TRUMP'IN SURİYE MESAJI

Askeri sorun çözüm değilse, çeksinler askerleri. Putin ile konuşacağız, bu bölgeyi en iyi tanıyan biziz. 15 yıldır bölgede olanı biteni bilen biziz. 7 yıllık Suriye, İran Irak olayı A'dan Z'ye biliyoruz. Irak'a Amerika'nın girmemesini söylemiştik. Dinlemediler, girdiler. Obama Irak'ta kalmayacağız dedi. Hala varlar mı? Varlar. Dünya ahmak değil. Bazı gerçekler farklı söyleniyor, uygulaması farklı oluyor. Amerika'nına Suriye'nin kuzeyinde 5 üssü var. Şimdi Rakka'ya da hazırlıyorlar. Bunlar ortada, bu gerçekleri nereye koyacağız. Amerika'nın Suriye'ye zırhlı taşıyıcı olarak 3 bin 500 tır var! Bunlar ne? Kime geliyor bunlar? Ya PYD'ye, YPG'ye ya da Amerika'nın kendi üslerine geliyor. Tüm bunlar böyle iken Vietnam'dan da böyle bir ses geliyor. Kusura bakmasınlar, anlatıldığı gibi değil.