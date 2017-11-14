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'li Gök, Meclis'te Abdülhamit'e dil uzattı

Giriş Tarihi: 14.11.2017 09:23 Güncelleme Tarihi: 14.11.2017 10:23
CHP'li Gök, Meclis'te Abdülhamit'e dil uzattı

Meclis Başkanı İsmail Kahraman üzerinden 2. Abdülhamit'e göndermeler yapan 'li , tartışmalara neden oldu.

Grup Başkanvekili , terör örgütü 'nın siyasi kanadı 'nin verdiği önerge hakkında kürsüde bir konuşma yaptı.

"HDP'Lİ KARDEŞLERİM..."

HDP'nin önergesine CHP olarak destek verdiklerini ifade eden Levent Gök, "HDP'li kardeşlerim, bu önergeyi verdiniz ama aslında önergenin bir kaynağı var. Yani bu, Meclis Başkanının yapısından kaynaklanıyor, genetiktir bu genetik, genetik faktörlerden dolayı." diyerek Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a yüklendi.

"ABDÜLHAMİT'E DİL UZATTI"

Mustafa Kemal Atatürk hakkında sempozyum düzenlenmezken Sultan 2. Abdülhamit'le ilgili 4 farklı sempozyum düzenlendiğini ifade eden CHP'li Gök, "Abdülhamit neyle ünlüdür? Abdülhamit uzun bir saltanat dönemi yapmıştır ama Abdülhamit sansürle anılır, istibdat dönemiyle anılır." ifadelerini kullandı.

"ABDÜLHAMİT'E LAF SÖYLEME"

Levent Gök'ün bu sözlerine AK Partili vekiller tepki gösterdi. AK Parti Isparta Milletvekili Sait Yüce, "Abdülhamit'e laf söyleme. Meclis Başkanı Abdülhamit'i övmekle çok doğru bir iş yapmıştır." dedi.

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CHP'li Gök, Meclis'te Abdülhamit'e dil uzattı
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