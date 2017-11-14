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CHP'li PKK paçavrasına 'Özgürlüğün sembolü' dedi

Giriş Tarihi: 14.11.2017 18:00 Güncelleme Tarihi: 14.11.2017 18:08
CHP'li Mahmut Tanal PKK paçavrasına 'Özgürlüğün sembolü' dedi

CHP'li , kanlı terör örgütü PKK'nın kullandığı renkleri özgürlüğün simgesi olarak tanımladı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Genel Kurul çalışmaları sırasında gündem dışı söz olarak 'nin cenazesinde çekilen bir fotoğrafın bir savcı tarafından "terör örgütü mensubunun cenazesi" olarak gösterildiğini iddia etti.

Söz konusu fotoğrafta yer alan CHP İstanbul Milletvekili , kendi partilisi Tanrıkulu'nun "sataşması" nedeniyle söz istedi. Meclis Başkanvekili Pervin Buldan "Sataşma yok yani burada, sizin bir vekiliniz bir de." diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

"BİZİ TERÖRİST OLARAK GÖSTERİYORLAR"

Sürekli terörist olarak gösterildiklerini belirten Mahmut Tanal, Tahir Elçi'nin cenazesinin üzerinde görülen bayrağın bir terör örgütü simgesi olmadığını söyledi:

"ÖZGÜRLÜĞÜN SİMGESİ"

"Tahir Elçi'nin cenazesinin üzerinde görülen bayrak Diyarbakır Barosu'nun flamasıdır. Rahmetlinin üzerindeki bayrak olan Diyarbakır Barosunun flamasının renkleri olan kırmızı, sarı ve yeşil, trafik işaretlerinde de vardır.

Mahmut Tanal kırmızı, sarı, yeşil renklerini savundu

Kırmızı, sarı, yeşil özgürlüğün, bağımsızlığın simgesidir ve özgürlüğün, bağımsızlığın simgesi olması nedeniyle de 3 tane ülkenin bayrağı aynı renktedir. Nerenin mesela? Uganda, Ruanda, Senegal bayrakları da aynı renklerdendir. Onun için diğer ülkelerin de renkleri aynısını ifade etmektedir."

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CHP'li Mahmut Tanal PKK paçavrasına 'Özgürlüğün sembolü' dedi
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