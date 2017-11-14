Kaç FETÖ’cü firar etti?

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde önemli isimlerini yurt dışına kaçıran FETÖ'nün 8 bin üyesi halen firarda olduğu belirlendi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tüm Türkiye'de başlatılan soruşturmalarla özellikle FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un çözülmesi ile örgüt mensupları hızla deşifre oldu. Tespit edilen FETÖ'cüler, çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle kamudan uzaklaştırılıp haklarında adli süreç başlatıldı.

SOLUĞU ABD'DE ALDILAR



Çok sayıda örgüt üyesi yargıda hesap verirken önemli bir bölümü de soluğu Avrupa ve ABD'de almak için kayıplara karıştı. Kolluk kuvvetlerinin titiz çalışmaları sonucu sınırlarda bazıları yakayı ele verirken, firarda olan FETÖ'cü sayısının yaklaşık 8 bin olduğu öğrenildi. Haklarında soruşturma yürütülen ve firari olan isimler arasında FETÖ'nün Hava Kuvvetler İmamı olduğu iddia edilen Adil Öksüz, gazeteciler Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, eski futbolcu Hakan Şükür, eski Ergenekon savcısı Zekeriya Öz ve FETÖ'nün finansörlerinden Akın İpek öne çıkıyor.



YURT DIŞINDA FİNK ATIYORLAR



Öte yandan Türk-ABD ilişkilerinde gerginliğe neden olan elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi son olarak Başbakan Binali Yıldırım'ın ABD'yi ziyaretinde gündeme gelirken, özellikle ABD ve Avrupa'ya kaçan FETÖ'cüler bulundukları yerde medya ve sivil toplum örgütlerini kullanarak Türkiye aleyhine propaganda yapmaya devam ediyor.



DARBECİLER HELİKOPTERLE KAÇTI



Türkiye'de bulunan ve firar etmeye çalışan FETÖ'cüler gerçekleştirilen operasyonlarla deniz ve kara sınır bölgelerinde yakalanmaya devam ediyor. 15 Temmuz sonrası NATO'da görev yapan örgüt üyesi subaylar bulundukları ülkelere sığınma talebinde bulunurken kamuoyunu halen meşgul eden en önemli firarlardan bir tanesi ise Yunanistan'da yaşandı. Darbe girişimi sırasında helikopterle bu ülkeye kaçan darbeci askerler Türkiye'nin yoğun isteklerine rağmen iade edilmedi. (Yeni Şafak)

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