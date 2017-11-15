Barkey ile Kavala 93.5 saat görüştü

FETÖ
soruşturmasında tutuklanan işadamı Osman Kavala
ile eski CIA danışmanı Henri Barkey'in 'görüşmedik' yalanını ortaya atması ve Washington Post'un da iki ismi destekleyen makaleye yer vermesine HTS kayıtlarıyla ispat geldi. Başsavcılığın incelettiği telefon dökümlerinde Barkey, Kavala'nın şirketine ait olan ancak şirket görevlileri ya da Kavala'nın yakınlarının kullanımındaki telefonlarla 93 saat 34 dakika 1 saniye görüşme yaptı. İşte Başsavcılığın tespitleri:
Kavala, 28 Haziran 2016'da Şişli'de sahibi olduğu Menka Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de ve iki gün sonra da Diyarbakır'da Barkey'le birlikteydi.
Barkey, 7 Haziran seçimlerinden bir hafta önce 31 Mayıs 2015'te ABD'den geldi ve HDP'nin seçim çalışmalarını yürüten Osman Kavala ile görüştü. 8 Haziran'da Türkiye'den ayrıldı.
Barkey, Kavala'nın eşi Ayşe Hale Kavala'nın telefonuyla 12 saat 54 dakika 36 saniye, Osman Kavala'nın ablası Reha Kavala'nın telefonuyla da 1 saat 31 dakika 29 saniye görüştü. Şirketin yönetim kurulu üyesi olan Zeki Türkkan'ın telefonuyla 1 saat 37 dakika, genel müdür Şenel Durmuşkaya'nın telefonuyla da 54 dakika görüştü. Barkey, Kavala ile bu isimler üzerinden irtibat kurdu.
73 GÖZALTI 52 TUTUKLAMA
Adıyaman: ByLock
'çu 17 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun:
Aralarında bir öğretmen, bir tıp fakültesi öğrenci, örgüt kurumlarında görevliler ve özel sektör çalışanlarının da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas:
Aralarında emekli ve muvazzaf askerler ile doktorların da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep:
Nevşehir'in Ürgüp ilçe sorumlusu saklandığı evin çatısında sahte kimlikle yakalandı.
Tokat:
Örgütün askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada, bir teğmen, 31 astsubay, 2 uzman çavuş hakkında gözaltı kararı verildi.
Aydın:
Muğla'nın Marmaris ilçesinden, mültecilerin arasına karışarak Yunanistan'a kaçma çalışırken yakalanan FETÖ'nün Aydın imamı Abdulbekir Kalkan tutuklandı.
Antalya:
3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 2'si ByLock kullanıcısı hemşire, 24 şüpheli tutuklandı.
Amasya:
FETÖ'cü 12 muvazzaf astsubay tutuklandı.
Kocaeli:
10 rütbeli asker tutuklandı.
Giresun:
ByLock kullandıkları belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.
Çankırı:
Bir örgüt ablası tutuklandı.
Metin HARIKÇI-Abbas ÇAKAR-Züleyha BAŞKIRAN-Mihriban KOÇ AKER-Yüksel MENEKŞE/
SABAH