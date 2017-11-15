Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  1. Haberler
  2. Gündem Haberleri
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında sürpriz isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında sürpriz isim!

Giriş Tarihi: 15.11.2017 14:43 Güncelleme Tarihi: 15.11.2017 14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında sürpriz isim!

Grup başkanvekilliğinden geçen yıl istifa eden Oktay Vural, Cumhurbaşkanı 'a Rusya-Kuveyt-Katar seyahatinde eşlik ediyor.

Partisinin Meclis Grup Başkanvekilliği görevinden geçen yıl istifa eden Milletvekili Oktay Vural, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya-Kuveyt-Katar seyahatinde eşlik eden heyette yer alıyor. Bu durum, Bahçeli ile Vural arasındaki buzların tamamen eridiği yorumuna neden oldu.


Oktay Vural

MHP'Lİ VEKİL SAFFET SANCAKLI DA ERDOĞAN'A EŞLİK ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı'nın seyahatine davet edeceği milletvekili, Cumhurbaşkanlığı tarafından milletvekilinin partisinin genel merkezine bildiriliyor. Genel merkez onaylarsa milletvekili Cumhurbaşkanının uçağının yolcusu oluyor. MHP Milletvekili Saffet Sancaklı hem Hindistan seyahatinde hem de Ukrayna-Sırbistan ziyaretinde Erdoğan'a eşlik eden heyette yer almıştı.

Erdoğan'dan Avrupa'yı tedirgin eden hamle!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında sürpriz isim!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN