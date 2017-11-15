Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında sürpriz isim!

Partisinin Meclis Grup Başkanvekilliği görevinden geçen yıl istifa eden MHP Milletvekili Oktay Vural, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya-Kuveyt-Katar seyahatinde eşlik eden heyette yer alıyor. Bu durum, Bahçeli ile Vural arasındaki buzların tamamen eridiği yorumuna neden oldu.



Oktay Vural

MHP'Lİ VEKİL SAFFET SANCAKLI DA ERDOĞAN'A EŞLİK ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı'nın seyahatine davet edeceği milletvekili, Cumhurbaşkanlığı tarafından milletvekilinin partisinin genel merkezine bildiriliyor. Genel merkez onaylarsa milletvekili Cumhurbaşkanının uçağının yolcusu oluyor. MHP Milletvekili Saffet Sancaklı hem Hindistan seyahatinde hem de Ukrayna-Sırbistan ziyaretinde Erdoğan'a eşlik eden heyette yer almıştı.