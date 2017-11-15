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Erdoğan'dan Avrupa'yı tedirgin eden hamle!

Giriş Tarihi: 15.11.2017 09:54 Güncelleme Tarihi: 15.11.2017 09:56
Erdoğan'dan Avrupa'yı tedirgin eden hamle!

Avrupa'da yayın yapan gazetelerden bazıları; Avrupa Birliği ve ABD'nin tüm baskılarına rağmen -Rusya arasındaki yakınlaşmanın giderek arttığını yazdı.

Almanya'da yayın yapan Süddeutsche Zeitung gazetesinde; Cumhurbaşkanı ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen görüşmeler ele alındı.

1 YILDA 8 GÖRÜŞME
Son 1 yıl içerisinde 8 kez gerçekleşen görüşmelerin olumlu sonuçlar doğurduğu belirtilen haberde; son görüşmede S-400'ler konusunda mutabakatın sağlandığı ifade edildi.

Görüşme trafiğinin sıklığına dikkat çekilen haberde; sınırları zorlayan konuların da gündeme geldiği belirtildi.

NATO MÜTTEFİKİ TÜRKİYE, RUSYA İLE YAKINLAŞTI

Avusturya'da yayın yapan Der Standard gazetesinin yazarı Markus Bernath da Rusya- ilişkilerini kaleme aldı.

Türkiye'nin müttefiki olmasına rağmen Rusya ile yakınlaştığına dikkat çeken Bernath, Erdoğan yönetimindeki Türkiye'nin Rusya'ya günden güne daha fazla yaklaştığını yazdı.

BASKIYA RAĞMEN GÖRÜŞÜYORLAR...
Avusturyalı yazar, Avrupa ve Amerika'nın baskısına rağmen yapılan bu görüşmelerin devam ettiğini de yazısına ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Putin görüşmesinden kareler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya geldi

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Erdoğan'dan Avrupa'yı tedirgin eden hamle!
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