Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütü DEAŞ
militanlarının terör örgütü SDG'nin kontrolündeki Rakka
'dan çıkarılış operasyonunu sert sözlerle eleştirdi. Yıldırım, "Rakka'ya ilişkin yeni bir rezalet ortaya çıktı. YPG
ve koalisyon güçleri sözde ABD ve koalisyon güçleriyle beraber Rakka'yı DEAŞ'tan temizleyecekler ve insanlar oraya yerleşecekler. Ancak gel gör ki neler olmuş neler. Rakka'da DEAŞ'lıları temizlemek yerine onları silahlarıyla beraber Rakka'dan çıkmaları için destek olmuşlar" dedi. TBMM
Grup Toplantısı'nda konuşan Yıldırım şunları söyledi:
GEL GÖR Kİ NELER OLMUŞ: PKK
terör örgütünün Suriye şubesi YPG ve koalisyon güçleri, sözde ABD ve koalisyon güçleriyle beraber Rakka'yı DEAŞ'tan temizleyecekler ve o bölgenin insanları gelip yerleşeceklerdi. Ancak gel gör ki neler olmuş neler. Rakka'dan DEAŞ'lıları temizlemek yerine bunların, silahlarıyla birlikte Rakka'dan çıkmaları için destek olmuşlar. 50 TIR, 13 otobüs, 100 araçtan oluşan, bu 50 TIR'ın da 10'u her türlü ağır silahlarla yüklü vaziyette eskort yaparak, konvoy oluşturarak, Rakka'nın kuzeyinden sağ salim DEAŞ terör örgütünü çıkarmışlar. Bu ne demek? Biz ne dedik ABD'ye? Bir terör örgütü ile başka bir terör örgütünü yok etmek için mücadele, devletlerin yapacağı iş değildir, akla ziyan bir iştir. İşte sonuçları ortaya çıkıyor. Şimdi oradan çıkan silahlarıyla serbest bırakılan bu DEAŞ mensupları başta Türkiye olmak üzere Avrupa, Amerika, dünyanın her tarafında kim bilir yeni masum insanların katline sebep olacaklar. Teröristten fayda gelmez. Bunların çarpışmadan anladıkları 'Bela benim başımdan gitsin de nereye giderse gitsin.' Eğer böyle devam ederseniz, bela sizi gelir bulur, başınızdan da gidemez.
AKLA ZİYAN BİR İŞ :
Geldiğimiz noktada ne oldu? DEAŞ'la mücadele ettik, hesapta. Teröristler silahlarıyla gittiler ve arkasından da YPG, PKK Rakka'ya yerleşti. Ne oldu? Oradaki Arapları püskürttüler, yerli halkı dışarı attılar, bir terör örgütü çıktı, başka terör örgütü oraya yerleşti. Bu mu akıllı politika, bu mu stratejik ve taktik iş birliği? Akla ziyan bir iş. Avrupa ve dünya şimdi düşünsün, ne zaman DEAŞ teröristleri gelecek ve eylem yapacak. Şimdi orada kıstırdığınız terör örgütlerini bıraktınız, tek tek bulup dünyanın değişik yerlerinde etkisiz hale getireceğiz. Tabii bütün bunların bedelini bölgedeki insanlar, bölgeye yakın ülkeler ödüyor, Türkiye ödüyor."
ATATÜRK ORTAK DEĞERDİR
Ellerinde sanki Atatürkçülük detektörü varmış gibi ortalıkta gezinen siyaset hafiyeleri, milleti fişlemeye, sosyolojik bir çatlak oluşturmaya gayret ediyorlar. Çok şükür ki bu sefer de çakıldılar. Cumhurbaşkanımızın da 10 Kasım konuşmasında ifade ettiği nokta budur. Atatürkçülük lafla olmaz, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma idealine hizmetle olur. Mustafa Kemal Atatürk
, bu ülkenin ortak değeridir.
KIRK DEREDEN SU...
Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile yaptığı temasları da değerlendirdi. Yıldırım, FETÖ elebaşısının iadesi ve faaliyetlerinin kısıtlanması konusunda somut adım atılmasını beklediklerini ilettiklerini belirterek "Feto'nun geri verilmesi konusun kırk dereden su getirmenin ne alemi var? 250 şehidimiz, 2 bin 194 gazimiz var, daha ne delil soruyorsunuz?" dedi.
BÖLGEYE İLK BİZ ULAŞTIK
"İftiharla söylemek isterim ki depremzedelere ilk ulaşan ekipler bizim ekiplerimiz olmuştur. Kış mevsiminin yaklaşması, sertleşen hava koşullarını da dikkate alarak ilk etapta 3 bin çadır, 3 bin ısıtıcı, 10 bin battaniye dağıtılmıştır. Irak ile koordineli çalışan Kızılay, AFAD, 50 TIR insani yardım malzemesi, afet araçları, uzman personelle halen bölgede çalışmalarına devam etmektedir."
MECLİS TARİHİNDE BİR İLK
Parti Grup Yönetimi ile TBMM Başkanlık Divanı'nda AK Parti
'yi temsil edecek üyelerin seçimi yapıldı. AK Parti Grup Başkanlığına Yıldırım; grup başkanvekilliklerine Mustafa Elitaş, İlknur İnceöz, Bülent Turan, Mehmet Muş ve Naci Bostancı tekrar seçildi. TBMM İdare Amiri Erdoğan Özegen Divan'da yer almazken, yerine Ceyda Bölünmez Çankırı seçildi. Böylece Meclis tarihinde ilk kez kadın Meclis İdare Amiri seçilmiş oldu.