“Artık peygamberimizin adını ağzına alma hain!”





İŞTE LATİF ERDOĞAN'IN SABAH.COM.TR'YE YAPTIĞI AÇIKLAMADAN BAZI BAŞLIKLAR

MADEM CEZAEVLERİ FETÖ İÇİN KUTSAL BİR YER SEN NEDEN TESLİM OLMUYORSUN?

Gülen son vaazın yine yalanlarla cezaevlerindeki insanları kandırmaya devam etmiş. Geçmişte yaptığı gibi yine rüyalarda Peygamberimizin adını kullanarak cezaevlerindeki FETÖ üyelerinin kazan kaldırmasını engellemeye çalışıyor. Madem Peygamberimiz ve Sahabe-i Kiram cezaevlerinde FETÖ üyelerine sofra kuruyor. Sen neden gelip teslim olmuyorsun. Madem böyle yüzlerce rüya var. Gülen'in cezaevlerindeki bu kutsal zamanlardan nasiplenmesi gerekmiyor mu? FETO gerçekten bu rüyalarında samimi ise gelip teslim olması gerek miyor mu?

BU RÜYALARIN HEPSİ YALAN

Gülen bu rüya meselesini çok kullanır. Hatta bu sahte rüyalar 90'lı yıllarda "Berzah Aralığı" isimli bir kitapta biraraya getirilmişti. Rüyalara dikkat edin FETÖ peygamberimizden, sahabeden, Allah dostlarından ve Bediüzzaman'dan hep bir adım ilerideydi. Bugün FETÖ darbesini yapan askerler, polisler, bürokratlar hep bu rüyalarla kandırıldı. Hayatlarını kaydırdıkları insanları kandırmaya devam ediyorlar. Bırakın yüzlerce rüyayı tek bir rüyanın doğru olmadığına adım gibi eminim.



FETÖ'nün cinnet hali! Peygamber Efendimiz için bunu söylemiş.. .

CEZAEVLERİNDEKİLER RÜYA DEĞİL HAKİKATİ GÖRSÜNLER

Cezaevlerindeki insanların bir umuta ihtiyaçları olduğunu biliyorum. O kadar ümitsizler ki dışarıdan gelen hep yalana inanıyorlar. Gülen'in bu yalan rüyalarını duyunca yüksek ihtimalle cezaevlerinde ağlaşıyorlardır. Cezaevlerindekilere tek tavsiyem şudur; Artık rüya değil hakikati görsünler. Az bir ömrü kalmış Gülen'in yalanlarına inanarak ömrünün sonuna kadar hapislerde çürümesinler. Devlete yardımcı olsunlar ve bu hainlerle yollarını ayırsınlar. Belki bu yöntemle kendilerine yeni bir hayat kurabilirler.

GÜLEN'İN YÜZÜNDE ÖLÜMÜN İŞARETLERİ VAR

Gülen'in son görüntülerini izledim. Ben bu adamın yüzünde ölümün işaretlerini görüyorum. Kendisini yakından tanıyan biri olarak söylüyorum bunu. En doğrusunu Allah bilir. Bu adamın 6 aydan fazla yaşayacağını düşünmüyorum. Kendisi de aynaya bakınca bunu görüyordur. Yakında öleceğini biliyor. Ölene kadar bu zavallıları idare ediyor. Benden sonra ne olursa olsun mantığı ile hareket ediyor.



GÜLEN ÖLDÜKTEN SONRA 20'YE BÖLÜNÜRLER

Gülen öldükten sonra FETÖ'nün ikiye bölüneceği yazılmış. Bence ikiye değil 20'ye bölünür. Sadece Mustafa Özcan ve Şerif Ali Tekalan değil. Abdullah Aymaz'ın, Mehmet Ali Şengül'ün, Harun Tokak'ın, İsmail Büyükçelebi'nin de örgüt içerisinde yapılanmaları var. Gülen öldükten sonra bunların hiçbiri arkasından bir damla gözyaşı dökmez. Hepsi FETÖ kurumlarını nasıl ele geçiririz, parayı nasıl yönetiriz derdine düşerler.

GÜLEN'İ BIRAKIN YURTDIŞINDA ZİLLET İÇİNDE ÖLSÜN

Ölüm korkusu sarmış Gülen'in Türkiye'ye getirilmesinin bence bir anlamı yok. 6 ay sonra ölecek adamı Türkiye'ye getirip kahraman yapmak gereksiz. Bırakalım ABD'de zillet içerisinde ölsün. Devlet bütün diplomatik gücünü kullanarak FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu ABD'ye kabul ettirmesi gerekir. Ayrıca Gülen öldükten sonra da yurt dışında FETÖ ile mücadele devam ettirilmeli.

GÜLEN ÖLDÜKTEN SONRA DÜNYANIN BAŞINA BELA OLURLAR

Gülen öldükten sonra örgüt kendi derdine düşeceği için Türkiye'ye karşı eskisi kadar ihanet faaliyeti yürütemez. Hangi ülkede bulunuyorlarsa o ülkenin başına bela olurlar. O da artık bizim değil FETÖ'ye kol-kanat geren ülkelerin sorunu.

Kaynak: Sabah.com.tr



