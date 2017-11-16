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Erdoğan, Yıldırım'ı kabul etti

İHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 16.11.2017 18:36 Güncelleme Tarihi: 16.11.2017 18:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde Yıldırım'ı kabul etti

, 'ı Cumhurbaşkanlığı kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti
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