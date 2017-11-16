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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı
Erdoğan,
Başbakan
Yıldırım'ı kabul etti
İHA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.11.2017
18:36
Güncelleme Tarihi: 16.11.2017
18:37
Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde
Başbakan
Yıldırım'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
,
Başbakan
Binali Yıldırım
'ı Cumhurbaşkanlığı
Külliyesinde
kabul etti.
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