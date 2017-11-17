FETÖ'den örgüt üyesi askerler için 'motivasyon yalanları'

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınmalarının ardından itirafçı olan askerler, FETÖ'nün TSK'daki mensuplarını gizliliğe uymaları için örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in sözleriyle motive ettiğini belirtti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında 29 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 98 kişiden 73'ü tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bazı muvazzaf askerler ise itirafçı oldu.

İtirafçı astsubaylardan T.İ, emniyette verdiği ifadesinde, mahrem hizmetler sınıfındaki örgüt mensuplarının TSK'daki subay ve astsubaylarla gruplar halinde değil de baş başa ve gizli bir şekilde görüşmeler yaptığını, görüşmelerin bilmedikleri mekanlarda gerçekleştirildiğini anlattı.

Mahrem hizmetlerdeki "abi"lerle yapılan telefon görüşmelerin cep telefonuyla yapılmadığını, sabit hat ya da ankesörle iletişime geçildiğinde ise bu görüşmelerin çok kısa olduğunu belirten T.İ, bunun örgüt içerisinde yaygın olan bir tedbir olduğunu aktardı.

"10 GÜN ORUÇ TUT, HALKA AÇIK YERDE ALKOL KULLAN"

Askerlik görevi boyunca teyemmüm yoluyla alınacak abdestin ardından vakit namazlarının ima yoluyla (gözle) kılınması için örgütten talimat almasına rağmen buna uymadığını dile getiren T.İ, "Benden sorumlu örgüt abisi, bizim açığa çıkmamamız ve gizli kalmamız için Fetullah Gülen'in vermiş olduğu talimat ve fetvalara istinaden teyemmüm ile abdest almamızı (Teyemmüm İslami olarak anlatıldığı gibi değil, masa, duvar gibi yerlere el sürerek), ima yolu ile (yine İslami olarak anlatıldığı gibi değil iş yerindeyken herhangi birinin namaz kıldığımızı görmemesi için göz ile sadece sağ el işaret parmağını hareket ettirerek) namaz kılmamızı, oruç tutarken örneğin ramazan ayında 30 gün boyunca değil 10 ya da 15 gün tutup geri kalanında oruç tutmamamızı hatta gerekiyorsa halka açık yerlerde alkol kullanmamızı söylüyordu." ifadelerini kullandı.

ÖRGÜT ELEBAŞININ SÖZLERİYLE MOTİVASYON

Kendisinden sorumlu örgüt mensubu olan "Salih" kod adlı kişiyle başka bir örgüt mensubunun evinde zaman zaman yaptığı görüşmelerde, FETÖ'nün üst düzey bir yöneticisinin de bulunduğunu dile getiren T.İ, bu kişinin kendisine "Buluştuğumuz bu evde namaz kılar, Gülen'in askerler ile ilgili söylediği sözlerden bahsedilirdi. Hatta, örgüt abisi bana Fetullah Gülen'in bir sohbette 'bir ömür boyu kıldığım namaz bir askerin ima yoluyla kıldığı tek bir namaz kadar olamaz' demişti. Gülen'in askeriyenin Okçular Tepesi olduğunu, eskiden emniyetin de böyle olduğunu ama şu an rahatladığını, herkesin rahatça ibadet edebildiğini, şimdi bizim (askerlerin) zorluk çektiğimizi fakat yarın emniyet gibi askeriyenin de rahatlayacağını ve herkesin bize dua edeceğini falan söylerdi." beyanında bulundu.

"GÜLEN MEKKE'YE GEÇECEK, 40 YIL SONRA KIYAMET KOPACAK"

Örgüt elebaşı Gülen'i övmek, onu olduğundan farklı bir kişilik olarak göstermek için bazı hikayelerin anlatıldığından bahseden itirafçı subay R.E. ise iki örgüt abisinin arasında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

"İkisi (örgüt abileri), kendi aralarında fakat benim de duyabileceğim şekilde 'Hocaefendi (Fetullah Gülen) Çin'e gidecek oradan Mekke'ye geçecek 40 yıl daha yaşayıp öldükten sonra kıyamet kopacak. Gülen, mesihin tüm alametlerini taşıyor.' tarzında konuştular. Fakat bu konuşmanın kendi aralarından çok bana duyurmak için olduğunu düşündüm. Fakat bu saçmalığa dayanamayarak 'Ne diyorsunuz böyle saçmalık mı olur?' dedim. Böyle karşılık verince onlar da konuyu kapattı."