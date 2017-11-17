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’da büyük operasyon

SABAH

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 17.11.2017
Kazakistan’da büyük operasyon

’ın ziyareti sonrasında ülkede büyük çaplı operasyon için düğmeye basıldı. Birçok isim ’ye iade edilirken, üst düzey militanlar ’a kaçtı

'ın geçen eylülde gerçekleştirdiği ziyaretinde gündeme gelen "FETÖ'nün yapılanması" konusunda ilk önemli adım atıldı. FETÖ'nün Kazakistan yapılanmasına büyük operasyon gerçekleştirildi. Kazakistan Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne getirilen FETÖ üyeleri işlemlerinin ardından 'ye iade edildi. FETÖ'nün önemli finans kaynağı ülkelerden biri olan Kazakistan'da işadamlarının da sınır dışı edildiği belirtiliyor. Şüphelilerin ve örgüt üyesi çalışanların yasal işlemlerinin ardından Kazakistan'da oturum izinlerinin iptal edildiği öğrenildi. Bazı FETÖ'cülerin operasyonu önceden haber alarak örgütün Orta Asya'daki kalesi olan 'a kaçtığı öğrenildi. Örgütün yaklaşık 25 yıldır faaliyet gösterdiği Kırgızistan'da bürokraside etkili olduğu ve ülkede darbe yapacak gücü elinde bulundurduğu biliniyor. Kırgızistan yönetimi ise Türkiye'nin bütün girişimlerine rağmen darbeci hainlere destek olmaya devam ediyor.
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Kazakistan’da büyük operasyon
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