Kumpası ortağı Hürriyet

Kumpas belgelerle 17/25 Aralık hükümeti devirme operasyonunda başarılı olamayan FETÖ'cü kuklaların sahipleri, 15 Temmuz'da asker kılığına girmiş FETÖ'cü teröristleri Türkiye'nin üzerine saldı. Başkomutan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milletin el ele vermesiyle kalleş girişimi gerçekleştiren FETÖ'cü katiller ve arkasındaki güçler hüsrana uğratıldı. Şimdi ise Rıza Sarraf üzerinden Türkiye'yi ekonomik olarak köşeye sıkıştırma planı yapılıyor. Kirli planın Türkiye'deki ortaklığını ise Hürriyet gazetesi üstlendi.

ULUSLARARASI 17/25 ARALIK OPERASYONU

HÜRRİYET ALGI OPERASYONUNA BAŞLADI

FETÖ'nün 17/25 Aralık darbe girişimindeki montaj kasetlerini ABD tarafından yeniden kullanıma açıldı. Hürriyet ise, FETÖ kumpasının montaj kasetlerini FBI dinlemesi gibi göstererek, şimdiden algı operasyonuna başladı. Hürriyet'in haberinden anlaşılacağı üzere Amerikan istihbaratı FETÖ kumpasının montaj kasetlerini kendileri dinlemiş gibi göstererek alçak saldırının nasıl yapılacağıyla ilgili ipuçları verdi.





HANDE FIRAT DA DEVREDE

Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat da kumpasa yayan isimlerden bir tanesi. Fırat, Hürriyet'in haberini sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşarak Türkiye'ye yönelik kumpasın medya ayağında yer aldı.



