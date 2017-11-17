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Kumpası ortağı Hürriyet

Giriş Tarihi: 17.11.2017 00:26 Güncelleme Tarihi: 17.11.2017 01:44
Kumpası ortağı Hürriyet

'yi çembere almak için uluslararası 17/ operasyonuna Doğan Medya'sı anında ortak oldu. kumpasının montaj kasetlerini dinlemesi gibi göstererek, şimdiden algı operasyonuna başladılar.

Kumpas belgelerle 17/ hükümeti devirme operasyonunda başarılı olamayan 'cü kuklaların sahipleri, 15 Temmuz'da asker kılığına girmiş FETÖ'cü teröristleri 'nin üzerine saldı. Başkomutan ve milletin el ele vermesiyle kalleş girişimi gerçekleştiren FETÖ'cü katiller ve arkasındaki güçler hüsrana uğratıldı. Şimdi ise üzerinden Türkiye'yi ekonomik olarak köşeye sıkıştırma planı yapılıyor. Kirli planın Türkiye'deki ortaklığını ise Hürriyet gazetesi üstlendi.

ULUSLARARASI 17/25 ARALIK OPERASYONU

HÜRRİYET ALGI OPERASYONUNA BAŞLADI
FETÖ'nün 17/25 Aralık darbe girişimindeki montaj kasetlerini ABD tarafından yeniden kullanıma açıldı. Hürriyet ise, FETÖ kumpasının montaj kasetlerini dinlemesi gibi göstererek, şimdiden algı operasyonuna başladı. Hürriyet'in haberinden anlaşılacağı üzere Amerikan istihbaratı FETÖ kumpasının montaj kasetlerini kendileri dinlemiş gibi göstererek alçak saldırının nasıl yapılacağıyla ilgili ipuçları verdi.

HANDE FIRAT DA DEVREDE
Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat da kumpasa yayan isimlerden bir tanesi. Fırat, Hürriyet'in haberini sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşarak Türkiye'ye yönelik kumpasın medya ayağında yer aldı.

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