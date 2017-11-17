Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu skandalla ilgili NATO'dan özür mektubu

NATO tatbikatında Atatürk'ü düşman liderler arasında göstererek skandala yol açan teknisyen, resmin kime ait olduğunu bilmediğini öne sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı düşmanla işbirliği içinde gösteren personel de görevden alındı.

NATO, Norveç'te gerçekleşen Trident Javelin tatbikatı esnasındaki bir simülasyonda Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal uygulamalar hakkında açıklama yaptı.

AA muhabirine açıklamada bulunan üst düzey NATO yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Norveç'te 8-17 Kasım tarihleri arasında yapılan tatbikatın masa başında düzenlenen simülasyonları sırasında iki olay yaşandı.

Simülasyonlara ilişkin düzenlemelerin yürütüldüğü Norveç'teki Ortak Harp Merkezi'nde (JWC), ilk olayda simülasyonla ilgili arka plan belgeleri çerçevesinde "Düşman Liderler Biyografisi" hazırlandı. Ancak hazırlığı yapan ekip teknisyeni Atatürk'ün heykelini bu biyografilerden birine yerleştirdi. Skandalın ardından bilgisine başvurulan teknisyen, sosyal medyadaki araştırma sonrasında Atatürk heykelini "yanlışlıkla" yerleştirdiğini iddia etti.

Simülasyona katılan Türk ekibin müdahalesi sonrasında Atatürk heykeli düşman liderler biyografisinden kaldırıldı.

Skandala neden olan teknisyen ise heykelin Atatürk'e ait olduğunu bilmediğini savunarak özür diledi.





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA İLGİLİ SAHTE HESAP

NATO yetkilisinden alınan bilgiye göre, diğer olayda Norveç Silahlı Kuvvetlerine bağlı bir sivil personel Hollanda'daki karargahta simülasyon çerçevesinde kullanılan sanal bir sohbet mecrasında "Recep Tayyip Erdoğan" adlı sahte hesap açtı.

Norveç ordusuna bağlı personel, sahte hesapla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın simülasyonda "düşman ülke liderleriyle" yakın ilişki kurduğu ve iş birliği yaptığı mesajını verdi.

Olayın ortaya çıkması üzerine, söz konusu personel görevden alındı.

JWC Komutanı Andrzej Reudowicz, konuya ilişkin özür mektubu yayınladı.

NATO Genel Sekreteri Vekili Rose Gottemoeller'in de "çok üzgün" olduğunu belirten NATO yetkilisi, örgütün konuya ilişkin bir açıklama yapmasının beklendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Norveç'te dün gerçekleşen Trident Javelin tatbikatı sırasında düşman tablosu kısmına kendi şahsının ismi ve Atatürk'ün resminin yerleştirilmesine tepki göstererek, "Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den sorumlu Bakanımız, onlar da Kanada yolundaydı, bizi aradılar. 'Böyle böyle bir durum var. Bu tatbikat da NATO tatbikatı. 40 tane askerimiz var, biz şimdi bu askerimizi çekme kararı verdik, çekiyoruz.' dediler. Dedik ki 'Tabii, hiç durmayın hemen. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi 40 askerimizi süratle oradan çekin.' Böyle bir ittifak, böyle bir müttefiklik olamaz." ifadelerini kullanmıştı.

ÖZÜR MEKTUBU YAYINLADI

Norveç'teki Ortak Harp Merkezi Komutanlığı konuya ilişkin özür mektubu yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan skandal NATO tatbikatına tepki

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'nin 41 askerini çektiği NATO'nun Norveç'te düzenlediği Trident Javelin Tatbikatı'nın, "Büyük çaplı müşterek harekatı yapabilecek bir karargahın yüksek yoğunluklu bir harp ortamında denenmesi" amacını taşıdığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Atatürk'ün resmi ve kendisinin isminin yer aldığı bir tablonun "Düşman tablosu" olarak gösterilmesi nedeniyle Türkiye'nin askerlerini çektiğini açıkladığı Norveç'teki NATO tatbikatının, 8 Kasım'da başlayan Trident Javelin Tatbikatı olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, NATO tarafından planlanan Norveç'teki tatbikata Genelkurmay Başkanlığından 4, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 10, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 3, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 20, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığından 4 olmak üzere Türkiye'den 41 askeri personel katıldı.

"Kara ağırlıklı büyük çaplı müşterek harekatı yapabilecek bir karargahın yüksek yoğunluklu bir harp ortamında denenmesini" amaçlayan tatbikat, olası bir savaş hazırlığının provası olarak da nitelendiriliyor.

Bugün sona ermesi öngörülen tatbikata Türkiye'den katılan tüm personel, dün itibarıyla geri çağrıldı.



"BÖYLE MÜTTEFİKLİK OLMAZ"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, parti genel merkezindeki AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Norveç'teki bir tatbikatta "düşman tablosu" olarak hazırlanan bir tabloda Atatürk'ün resmi ve kendisinin isminin yer aldığını belirterek, "Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den Sorumlu Bakanımız, onlar da Kanada yolundaydı, bizi aradılar. 'Böyle böyle bir durum var. Bu tatbikat da NATO tatbikatı. 40 tane askerimiz var, biz şimdi bu askerimizi çekme kararı verdik, çekiyoruz.' dediler. Dedik ki 'Tabii, hiç durmayın hemen. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi 40 askerimizi süratle oradan çekin.' Böyle bir ittifak, böyle bir müttefiklik olamaz." ifadelerini kullanmıştı.