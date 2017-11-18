ByLock’ta Türkiye karşıtı lobi

Ergenekon davaları sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kurulan kumpasın mimarlarından eski İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi hâkimi Sami Haşıloğlu'nun ByLok yazışmaları, FETÖ
'nün Türkiye aleyhine nasıl lobi faaliyeti yürüttüğünü gözler önüne serdi. Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nde devam eden Selam Tevhit Davası'nda, sanıklarından FETÖ'cü eski hâkim Sedat Sami Haşıloğlu'nun ByLock
yazışmaları dosyaya girdi. Terör örgütü mensuplarının ByLock'tan sonra başka bir haberleşme programı olan "Eagle"a geçme gayretini ortaya koyan yazışmadaki dikkat çeken ifadeler özetle şöyle:
KATİ PİRİ'Yİ DAVAYA ÇAĞIRSAK:
Yazışmalarda Haşıloğlu'nun, Türkiye'deki davalara AB Konseyi temsilcilerinin dikkatini çekmek için "abi"si ile fikir alışverişi yaptığı anlaşılıyor. O dönemde Avrupa Parlamentosu Raportörü olan Kati Piri ile Avrupa Komisyonu'nun etkili üyesi Johannes Hahn'ın ya da yardımcılarının davaları izlemesinin sağlanması üzerinde fikir birliğine varılıyor. Yazışmada Haşıloğlu ile karşısındaki kişinin attıkları mesajlarda, "Bu adamlar gelmese bile en azından bunların asistanları ve raportörleri ile AB ve Avrupa Konseyi'nin Türkiye temsilcileri davet edilsin... Muhakkak duruşma günü kimlerin geldiği tespit edilsin" gibi ifadeler yer alıyor.
CAN DÜNDAR'I DA KULLANMA TALİMATI:
Türkiye'ye gelerek yargı bağımsızlığı konusunda rapor hazırlayacak olan Venedik Komisyonu'nun ziyaret trafiği ile katılacakları programları yakından takip ettikleri anlaşılan Haşıloğlu ve "abi"sinin konuşması, Can Dündar davasının FETÖ tarafından nasıl kullanıldığını da gösterdi. Haşıloğlu, "Abi burda mantı yapıp sattığı için teröre yardım yapanı da, manşet atıp örgüte destek vermekten suçlanan Can Dündar'ı da işlemek lazım" görüşünü aktarıyor. Yazışmalarda ayrıca Venedik Komisyonu üyelerini etkilemek için eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk ile Prof. Dr. İzzet Özgenç'in de Türkiye'deki toplantılara katılmalarının sağlanması konusunda görüş alışverişi yapılıyor.
"ÖRGÜT DEĞİLDİR" DİYELİM:
FETÖ'cü eski hâkim Haşıloğlu karşısındaki kişiye, Avrupa Konseyi yetkilileri ile yapılacak görüşmelerdeki temel felsefeyi de aktarıyor. Yazışmanın bu bölümüne göre Haşıloğlu AB Konseyi temsilcileri ile yapılacak görüşme için, "Sizde, 'hizmet neden terör örgütü olamaz' çalışması vardır. O çalışma Avrupa Konseyi yetkililerine verilmeli. 'Türkiye'de birçok hizmet mensubu 314'üncü maddeden (terör örgütü üyeliği) suçlanıyor. Bu çalışmayı dikkate alınız. Türkiye'yi ziyaret edecek heyetlerle paylaşınız' densin. Bizimle koordine havası verilmesin" diyor.
"SİVİLLER" HAREKETE GEÇSİN:
Haşıloğlu'nun yazışmalarında, FETÖ'ye yakın sivil toplum örgütlerinin Avrupa Konseyi'nde Türkiye'deki yaşananları aktif bir şekilde anlatmalarının sağlanması isteniyor. Haşıloğlu yazıştığı kişiden ayrıca Akın İpek'in İngiltere'deki bir davasına yapılan itirazı da istiyor ve bu itiraz metnine göz atmasının faydalı olacağını belirtiyor.
ERDOĞAN'A HAKARET
Yazışmada,
Haşıloğlu ile "abi"sinin sulh ceza hâkimliklerinin kurulması amacının Avrupa'ya anlatılırken konuyu nasıl çarpıtarak aktardıkları da görülnüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için olduğu belli olan "tiran" hakaretinin geçtiği konuşmada şu ifadeler dikkat çekiyor: "Görüştüğünüz kadın sizden torba kanununu ve Sulh Ceza Hâkimliği Kanunu'nu istemiş. Ama bu kanunun nasıl çıktığı, öncesinde yaşananlar, Erdoğan'ın beyanları olmadan etkili olmaz. Somut beyanları tarihsel olarak yazıp, tiran beyanlarını özellikle ve araya kısa açıklamalar koyup çevirtip göndermek gerekir."