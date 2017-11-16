FETÖ sanığından skandal "ByLock" savunması

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada kanun hükmünde kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve tutuksuz yargılanan kadın öğretmen S.D. ile avukatı hazır bulundu.

Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen sanık S.D, aleyhindeki raporu kabul etmedi.

"TESADÜF OLABİLİR..."

Mahkeme Başkanı Türker Türkoğlu'nun, "Ayşe, annenin adı değil mi?" sorusuna karşılık sanık S.D, "Evet, annemin ismi." yanıtını verdi.

Türkoğlu'nun, "ByLock tespiti yapılan numarada programa giriş için kullanıcı adında annenin ismi, şifrende ise adının baş harfleri bulunuyor." demesi üzerine sanık S.D, "ByLock kullanmadım. Tesadüf olabilir, hiçbir bilgim yok." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme Başkanı Türkoğlu, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığa, "Annenin seni düşündüğü kadar sen anneni düşünmüyorsun. Tutuklu olduğun dönem buraya gelip ağladı senin için." diyerek tepki gösterdi.

Mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.