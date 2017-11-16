FETÖ "imamı"nın kaçış planı ByLock mesajlarında

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açılan ve 22'si tutuklu 110 sanığın yargılandığı davanın dosyasına, firari sanık Yemen Deli'ye ait ByLock yazışmaları eklendi.

Örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock üzerinden 2015 yılında yapılan yazışmalarda, sanık Deli'nin yurt dışına kaçmak için plan yaptığı ortaya çıktı. Durumun aciliyetinden bahseden Deli'nin vizesiz yurt dışına kaçış yollarını araması yazışmalarına yansıdı.

FETÖ operasyonlarının yoğunlaştığı 2015 yılına ait yazışmalarda, "Yazacağım şeyleri kimseye söyleme. Acil en yakın yurt dışına vizesiz nasıl çıkabiliriz. Çok acil. Kimse bilmiyor aman telefon konuşmalarına dikkat. Türk Hava Yolları harici nasıl gidebiliriz. Bosna'da irtibatta kim var. Güney Afrika'da kimler var. Direkt arayabilir miyiz? Bosna'ya vize var mı? Uçuşlara bakabilir misin? Kuzey Irak olur mu?." ifadeleri dikkati çekti.

KAÇMAK İÇİN BYLOCK KULLANMIŞLAR

Sanık Deli'nin H.K. adlı örgüt üyesiyle ByLock üzerinden iletişime geçtiği ve kaçış için bu kişiden yardım istediği belirlendi. İkili arasındaki diyalog ise şöyle:

Yemen Deli: En hızlı nasıl çıkacaksak öyle yapalım. Kuzey Irak vize istemiyorsa olur. Öncelikle çıkalım ondan sonra program yapmak kolay. Kuzey Irak harici bilet var mı?

H.K: Var bekliyorum

Yemen Deli: Erbil'de irtibat kim?

H.K: Tarık bey

Yemen Deli: Cep numarasını alabilir miyiz? ByLock olursa çok iyi olur. Telle görüşmezsek iyi olur. Kuzey Irak Tarık beyle görüşsen ByLock alsan olur mu? Abdullah2943 ona versen

H.K: Ben onu arayamıyorum. Yasak takıldım ben ona, beni açmaz

Yemen Deli: Alman hattı güvenli mi bilmiyoruz. Sen arasan bir yanlış yapmasak. Bir de ona Nazilli ya da Nedim bey deme. O beni tanır sonra sıkıntı yaşarız.

H.K: Kakoo Tarık Edirneli ya da tel no

Yemen Deli: Kesin vize yok değil mi

H.K: Yok abi 45 gün kalma kapıda vize

Yemen Deli: Yanımızdaki para sıkıntı olur mu

H.K: Çok mu var

Yemen Deli: Kişi başı 12 bin dolar civarı

H.K: 10 bin dolar üzeri olur. Yok sorun olmaz. Abi aradım Tarık beyi, sizi bekliyor, 'para sorun olmaz' dedi

"DARBEYİ KİM YAPACAK?" DİYE SORMUŞ

Firari sanık Deli'nin Ö.P. isimli örgüt üyesiyle 7 Ekim-18 Kasım 2015 tarihlerinde yaptığı ByLock yazışmalarında ise şu diyaloglar dikkati çekti:

Yemen Deli: Darbeyi kim yapacak? Duaya devam o zaman

Ö.P: O gün yazamadık ortam müsait değildi

Yemen Deli: Abi siz de var mı problem

Ö.P: Bayağı isim var