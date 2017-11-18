Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Rize İl Kongresi'nde konuşuyor - CANLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Rize 6. Olağan İl Kongresi için geldiği Rize Kapalı Spor Salonu'nun dışında kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, "İçeride yapacağımız konuşmayı buradaki dev ekrandan izleme fırsatınız olacak. Kongreden sonra Rize'de yapacağımız bazı görevlerimiz var. Onları yerine getireceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

"BU ÜLKEYİ BAŞIMIZA YIKMAK İSTEYENLER VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlara hitabının ardından, Rize Kapalı Spor Salonu'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize İlk Kongresinde yaptığı konuşmada, "Rize'yi bir başka İstanbul'u bir başka Kars'ından Edirne'sine Mardin'ine kadar her bir şehrimizi ayrı ayrı severiz. Bunun için tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet diyoruz. Ama birileri bunu anlamıyor. Allah'ın izniyle bizler de sizleri dünyanın ilk 10 sırasına sokacağız bunun başka yolu yok. Geldiğimizde 26. Sıradaydık ve G-20'ye girdik. Bu bir azmin, inanmışlığın neticesidir. Bunu birlikte yaptık, siz bize biz size inandık. Şimdi hedef, Allah'ın izniyle ilk 10'un içerisine girmek. Yapar mıyız? Eyvallah. Bu ülkeyi bizim başımıza yıkmak için ellerini ovuşturan o kadar büyük bir çevre var ki" dedi.

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