FETÖ'den üyelerine 64 karakterli şifre talimatı

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan, meslekten ihraç edilen öğretmen Fatih Gülsoy'un, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock yazışmaları deşifre edildi.

Sanığın kullanıcı adının "fatihzirve", şifresinin "Fatih.61" olduğu ve 211 kez ziyaret ettiği programa, son olarak 16 Şubat 2016'da giriş yaptığı belirlendi.

"ACİL!!! YAPILACAKLAR" BAŞLIĞIYLA MESAJ GÖNDERMİŞLER

Bir dönem örgüte ait dershanede genel müdür olan Cevdet Çampaşalı (tutuklu) tarafından 27 Aralık 2015'te, ByLock grubundakilere "Acil!!! Yapılacaklar" başlığıyla gönderilen mesajlarda, flash belleklerin SD kartlara aktarılıp kırılmasından, şifrelemenin 64 karakterli olmasına kadar birçok konuda uyarılarda bulunulduğu tespit edildi.

"Arama Tarama Mesulü"nden geldiği belirtilen mesajda, şu ifadeler yer aldı:

"Bu metindeki yazılanları lütfen kimseye göndermeyin. Sadece kendiniz okuyarak kendi yerelinizde uygulamaya sokunuz. Çarşamba günü akşamı bitebilir mi? Tüm müdür ve gsrlerin elindeki dijital flaş vs resmi bilgiler, SD karta aktarılarak kırılmalı (resmi bilgiler hariç elzem değilse hiçbir dijital veri tutulmamalı) 30 Aralık tarihine kadar bitecek. Müdürler kendi içinde çaprazlanarak, ev ve araba şube kontrolleri yapılmalı. Genel Müdür tüm kadroların ikinci kontrolünü yapmalı. USB'ler kırılacak yeni USB'ler micro SD kart olmak şartıyla sistem USB olacak. Laptop kullananların hard diski çıkarılıp kırılacak, hard disksiz kullanılacak.

Telefonlar (eski telefonlar kırılacak, eski akıllı telefonlar temizlenecek ve tüm akıllı telefonlarda il kadrolarında cta diğer arkadaşlarda temizleme programı olacak) şifreleme özelliği olan akıllı telefon alınmalı ve şifrelenmeli. İkinci bir talebe kadar hiçbir veri istenmeyecek. Ne isteneceği ve hangi formatta isteneceği söylenecek. Ani bilgi ve rakam istemi olmayacak. Herhangi bir yerde sakladığı yedek var mı? Daha önceki bilgisayar ve USB'leri ne yaptı? Memlekete gönderdiği hard diskler, USB ve materyal var mı? Mümkünse aynı soyadını taşımayan bir yere konsun. Ara USB olmayacak. USB şifreleme programı (TrueCrypt) kullananların şifreleri 64 karakter olmalı. Şahsı anımsatmayan, sıralı olmayan ve sözlük karşılığı bulunmayan dizelerden oluşmalı. Mümkünse müdür de öğretmenler de WhatsApp, Viber gibi programlar üzerinden, mesajlaşmadan konuşsun. Arkadaşlarda bir panik havası oluşturmayalım. Bir farkındalık oluşturup temiz olalım."

GİZLİLİK VE KONTROL ÖNERİSİ

"Orhan" isimli kişiden ByLock grubuna 27 Aralık 2015'te "Yeniden ATM" başlığıyla gönderilen mesajda ise örgüt mensuplarına gizlilik kontrollerini tekrar tekrar yapması uyarısında bulunuldu.

Mesajda, "Arkadaşlar şu ana kadar gözaltından tutuklamaya geçiş daha çok yakalanan evrak, kurban, burs, bağış, himmet, mütevelli ve ders grubu listeleri, yanlış ifade, panik yapmak, avukat gelmeden ifade vermeye başlamak, teknik bilişim malzemeleri (CD, bilgisayar, dizüstü vb) yakalatma ve şikayet etmelerden kaynaklı. Dikkat ederseniz çoğunluğu da bilgi, belge ve teknik malzemeler. Yani iyi bir ATM yapılmamasından kaynaklı delillerden oluşturuluyor." ifadeleri kullanıldı.