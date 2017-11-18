İşte NATO skandalının belgeleri

NATO'nun Norveç'teki Trident Javelin tatbikatı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karalamak amacıyla kasıtlı olarak yaptığı paylaşımların belgesine 24 TV ulaştı.

Terör örgütü PKK yandaşı olduğu tahmin edilen bir Norveç vatandaşı NATO tatbikatının yapıldığı sırada sosyal medya hesaplarını taklit eden bir simülasyonda "RTERDOĞAN" kullanıcı adıyla sahte hesap açtı.

Ardından açılan o sahte hesaptan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı NATO düşmanıymış gibi gösteren paylaşımlar yaptı.Yapılan paylaşımlarda sahte hesabın sahibi NATO'yu zarara uğratan anlaşmalar yapıldığını ilan etti.

Yaşanan bu skandalı da tatbikatta görevli Türk Subaylar ortaya çıkardı. Türk Subaylar düşmanca mesaja cevaben söyle yazdılar;

Bu yalan haberdir! Türkiye onlarca yıldır NATO'nun güvenlir ve sadık bir partneridir. Böyle bir anlaşma yapılmadı. RTERDOĞAN hesabı sahtedir. Lütfen bu hesabı mümkün olan en kısa sürede kapatınız!

Açılan sahta RTERDOĞAN hesabından paylaşılan sadece bu da değildi. Bu hesaptan NATO'yu kötüleyen başka bir görsel daha paylaşıldı.

İŞTE NATO TATBİKATINDA ERDOĞAN'I KARALAYAN SAHTE HESAP









