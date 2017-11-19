CHP'li ilhan Kesici FETÖ'nün avukatlığına soyundu

CHP'Lİ İLHAN KESİCİ ÖNCE BU SORULARA CEVAP VERMELİ

Kamuoyu şimdi şu soruların cevabını merak ediyor: "Demirel ailesinin damadı olan İlhan Kesici, Süleyman Demirel'in yeğeninin sorunlu ceza davalarını Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı eski başkanı FETÖ'cü Harun Tokak aracılığıyla mı çözdü? İlhan Kesici Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın eski yöneticileriyle Üsküdar'daki ünlü restaurantta ne konuştu? CHP'li İlhan Kesici, 17/25 Aralık darbe girişiminden sonra Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın Harbiye'deki merkezinde, hangi aralıklarla görüşmeye devam etti? 2019'da CHP liderliği ve Cumhurbaşkanlığı adaylığına soyunan İlhan Kesici son açıklamalarıyla FETÖ'ye ve Pensilvanya'ya göz mü kırptı? Binlerce itirafçı, yüzbinlerce delil ve 250 şehide rağmen FETÖ'yü 15 Temmuz ihanetinden aklama gayreti içerisine giren CHP'li İlhan Kesici neyi amaçlıyor?

CHP'Lİ KESİCİ 'FETÖ YAPTI' DİYEMEDİ!

FETÖ'NÜN AVUKATLIĞI KESİCİ'YE Mİ DÜŞTÜ?

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, CNN Türk'de yayınlanan Hakan Çelik'in sunduğu 'Hafta Sonu' programında 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili skandal açıklamalar yaptı. Darbeyi FETÖ'cülerin yapmaya kalkıştığını sağır sultanın bile duymasına rağmen, İlhan Kesici, Hakan Çelik'in "Fethullah Gülen'in 15 Temmuz darbe kalkışmasının arkasında olduğuna dair bir şüphe var mı?" sorusuna kıvranarak "Tam bilmiyorum" cevabını verdi. Çelik'in soruyu tekrarlaması üzerine "Hayır ben tam bilmiyorum" diyerek bu gerçeği gözlerden kaçırmaya çalıştı. Kesici'nin bu tavrı 'Kesici FETÖ'nün avukatlığına mı soyundu? sorusunu akıllara getirdi.

FETÖ DELİLLERİNE "ÇÖP" DEDİ

Kesici, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne el koymak için darbe yaptırmaya kalkışan Fetullah Gülen'in iadesi için ABD'de gönderilen belgeler ile ilgili yorumu ise skandalın ötesinde geçti. Kesici o deliller için 'ayıklanmamış çöp' diyerek şunları söyledi: "85 kutu delil. Böyle delil olmaz dünyada. Siz ayıklayacaksınız tek bir sayfa bilemedin iki sayfa bir şey verin uluslararası hukuk bakımından geçerli olsun. Adamın önüne çöp atmış oluyorsunuz. Adam kabul eder mi? Ben olsam birisi bana getirmiş, hâkim olsam 'bu ayıklanmamış çöptür' diye kapağını açmam."

SKANDAL SÖZLERE BÜYÜK TEPKİ

İlhan Kesici ABD''ye gönderilen delillerin önemsemeyerek, "İki tane dost devlet birbirinden çok önemli bir şey istiyor. Ben bu belgelerin içinde ne var bilmiyorum ama 85 karton kutu, 85 bavul. Hissiyat itibariyle işte besbelli ki bugün de yeni bir şey çıktı asistan yapılanması diye bir şey çıktı" diyerek skandal sözler sarfetti. Kesici'nin bu sözlerine birçok kesimden, özellikle şehit yakınlarından büyük tepki geldi.