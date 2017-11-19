İşte NATO’nun FETÖ sicili...

Atatürk'ü
ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Düşman" olarak gösteren skandala imza atan NATO
ve Norveç'in FETÖ
sicili de bozuk çıktı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalardaki belgeler NATO karargâhlarının FETÖ yuvası haline geldiğini gösterdi.
OSLO'DA BYLOCK'ÇU ALBAY
"Türkiye
'ye dönün emri" verilen 462 subaydan, 237'si hakkında FETÖ ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle soruşturma açıldı. 237 şüpheliden, 200'ü Türkiye'nin "Dön" emrine uymadı ve bulundukları ülkelerden iltica talebinde bulundu. Belçika'da bulunan 140 NATO subayından 78'i, Almanya'da bulunan 77 NATO subayından 32'si, ABD'de 39 NATO subayından 26'sı, İtalya'da bulunan 62 NATO subayından 25'i, Hollanda'da bulunan 32 NATO subayından 17'si, İspanya'da bulunan 16 NATO subayından 8'i hakkında işlem yapıldı. Diğer NATO karargâhlarında da 51 FETÖ'cü subay soruşturmaya dahil edildi. Tatbikat skandalının yaşandığı Norveç de FETÖ ile ilişkili 5 subayın sığınma talebini kabul etti. Bu 5 askerden birinin başkent Oslo'da görev yapan Kurmay Albay A.A. olduğu ve ByLock kullandığı belirlendi. Kurmay Yarbay Ö.F.S. ile Kurmay Binbaşı S.D.'nin eşleri ise 2010 KPSS soruşturmasının şüphelileri arasında yer alıyor.