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, terör örgütü 'ye yeni silah ve araç gönderdi

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 21.11.2017 19:22 Güncelleme Tarihi: 21.11.2017 19:23
ABD, terör örgütü YPG'ye yeni silah ve araç gönderdi

'nin 'nin Deyrizor kentinde 'a karşı yürütülen operasyon için kullanılacağı iddiasıyla, terör örgütü 'nin ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ne yeni silah ve zırhlı araç gönderdi.

'nin Deryrizor kentinin 'tan temizlenmesi için Koalisyon güçlerinin hava desteği ile karadan operasyon yürüten Demokratik Suriye Güçleri'ne ordusunun yeni silah ve zırhlı araçlar gönderdiği belirtildi.

Suriye'deki Kürt sitelerinde yer alan habere göre, ana omurgasını terör örgütü 'nın Suriye'deki uzantası 'nin oluşturduğu DSG'ye ağır silahların yanı sıra, 120 zırhlı Hummer Jip de gönderildi. YPG'li teröristlerin, teslim aldıkları zırhlı araçlara örgütün flamalarını astığı görüldü.

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ABD, terör örgütü YPG'ye yeni silah ve araç gönderdi
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