Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşuyor

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

AK Parti, TBMM Grup Toplantısı'nın partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Dün yapılan seçimde önümüzdeki dönem için yeniden TBMM Başkanlığı'na getirilen İsmail Kahraman beyefendiyi tebrik ediyorum. Kasım 2019 seçimlerine kadar TBMM'nin önünde çok yoğun ve çok önemli bir gündem vardır. Bu 2 yıllık dönemi en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Meclisimizin verimli bir yasama dönemi geçireceğine inanıyorum. Bir kez daha teşkilatlarımızda bugüne kadar görev almış tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyor, hizmetleri için teşekkür ediyorum.

"17 ARALIK BAŞARISIZ OLUNCA AYNISINI ABD'DE KURDULAR"

Kim hangi beklenti içinde olursa olsun Allah'ın izniyle hedeflerimize ulaşmış olacağız. Bizim için her seçim sadece bir güven tazeleme değil, yeni bir yol açma, vites yükseltmedir. Bölgemizde ve dünyada öyle gelişmeler var ki çıtamızı yükseltmezsek ülkemizi geriletiriz. Böyle bir vebalin altına giremeyiz. Meseleye sadece parti meselesi olarak bakanlar AK Partiyi de Türkiye'yi de anlamıyor demektir. Kendi çıkarları için partimize ve bize yüklenenlere milletimizin itibar etmemesinin nedeni budur. 17 Aralık'ta en büyük tuzaklarından biri kuruldu. Bu başarısız olunca aynısını ABD'de kurdular.

"ANA MUHALEFETİN İLK DEFA MİLLİ BİR TAVIR GÖSTERECEĞİ ÜMİDİNE KAPILMIŞTIM"

Ana muhalefet partisi kendi raporunda bölücü örgütün eylemlerini halkın PKK ile iktidar arasında sıkışması olarak tarif ediyorsa bu bir itiraftır. 15 Temmuz ihanetine kontrollü darbe deniyorsa bu sözü onlara kimlerin söylettiğine bakmak gerekir. Bunların NATO'da yaşanan skandal üzerine ilk defa milli bir tavır gösterecekleri ümidine kapılmıştım. Malesef 3 gün sonra tıpkı 15 Temmuz gibi tezgah olarak nitelemeye başladılar. Aynı şekilde PKK alalalade bir terör örgütü olmaktan çıkıp bir pislik yuvasına dönüşmüştür. Bize asıl can acıtıcı darbeler zahirde bizden görünen alçaklardan geliyor. Ağaca balta vurmuşlar sapı bendendir demiş.

"KIZIL ELMAMIZ DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİ HALİNE GELMEKTİR"

Kızıl elmamız dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelmektir. Hedefimize ulaşmak için ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız. Biz bir defa durmak yok yola devam dedik. Milletimize söz verdik.

SOÇİ ZİRVESİ

Yarın Soçi'ye giderek Türkiye Rusya İran üçlü zirvesini gerçekleştireceğiz. Liderler olarak Soçi'de bir araya geleceğiz, çok önemli görüşmeler yapacağız. Kimi konularda hala anlaşmazlıklarımız olsa da Rusya ile kurduğumuz yakın ilişkiden elde ettiğimiz neticeler önemli.

"DEAŞ'IN ORTAYA ÇIKIŞ VE KAYBOLUŞ SÜRECİ MUAMMALARLA DOLU"

DEAŞ'ın ortaya çıkış ve kaybolş süreci baştan sona muammalarla dolu. Peki hala neden silah yüklü tırlar Kuzey Suriye'ye veya Suriye'ye gidiyor? Bunları izah etmeleri lazım. Dert başka neyin ne olduğunu biliyoruz. Kimse Türkiye'nin kendi bekasını ilgilendiren bu sorunlar karşısında eli kolu bağlı beklemesini beklemesin. 3 bine yakın DEAŞ'lının etkisiz hale getirilmesi sıradan bir olay değil. DEAŞ bölgeden silinmiştir. Pek çok yerde bir terör örgütü gitmiş yerine başkası gelmiştir. Eli kanlı Esed rejimi hala duruyor. Suriyeli muhalifler neredeyse terörist durumuna düşmüştür. Bu coğrafyada bunca kan neden döküldü, bunca yıkım niye yaşanmıştır, akan kan kimin kanı? Bunun üzerinde durmayacak mıyız? Bizim derdimi bu, mesele terör değil.

"TÜRKİYE KÜÇÜMSEYENLERE MESAJIMIZ: RABİA"

Geldiğimiz noktada bildiğimiz gerçeğin inkarı mümkün olmayan teyidini görüyoruz. Körfezdeki ve Kuzey Afrika'daki gelişmelerin hiçbiri Irak ve Suriye'deki gelişmelerden farklı değil. Hepsi aynı oyunun bir parçasıdır. Şunu unutmayacağız, bir tarafta Irak sınırı bir tarafta Suriye sınırı ile bu iki ülkeye en yakın komşu biziz. Diğerlerinin burayla alakası yok. Türkiye'yi küçümseyenlere mesajımız şu: Tek milllet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Biz 80 milyonu tek millet olarak gördük. Onlar saldırdıkça biz saflarımızı daha da sıklaştırdık, ileriye doğru daha kararlı adımlar attık.

AHaber CANLI YAYIN