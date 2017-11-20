Son Dakika Haberi: Hükümetten Rıza Sarraf açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Bozdağ, NATO tatbikatındaki skandala ilişkin, "Bu, NATO tarihinin en büyük skandallarından bir tanesidir. Kabul edilemez bir durumdur, açık bir had bilmezliktir." dedi.

"Bu işin üzerinin örtülmemesi, örttürülmemesi gerektiğini de çok net şekilde ifade ediyoruz." diye konuşan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Sadece iki kişiyle alakalı işlem yapılması, görevlerine son verilmesi, bu olayın tamamen enine boyuna araştırıldığı ve her yönünün aydınlatıldığı anlamına gelmez."

Hükümetten son dakika Rıza Sarraf açıklaması

"ONLAR ADETA REHİN DURUMDA"

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD'de devam eden Rıza Sarraf davasına ilişkin ise şunları kaydetti:

Türkiye'ye açık bir kumpastır. Bu dosyadaki delillerin hiçbirisi hukuki değildir. Zehirli ağacın meyveside zehirlidir. Olmayan belgeler üzerinden ellerinde varmış gibi yargılama yapıyorlar. Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ilişkilerin tamamı uluslararası hukuka uygundur. İki ülke ilişkilerinde hukuka aykırı herhangi bir işlem yoktur. Türkiye bir hukuk devletidir. Yapılan iş ve işlemlerde hukuka aykırılık söz konusu değildir. Türkiye'nin İran ile Rusya ile ve başka ülkelerle olan ekonomik ilişkilerine zarar vermenin hedeflendiği açıktır. Davanın sanıkları üzerinde yargılamayı yapanlar baskı uygulamaktalar. Onlar rehin durumda adeta. Şu ifadeyi kabul ederseniz, şu kadar ceza ile kurtulursunuz. Türkiye'yi suçlayan, Türkiye'nin aleyhinde karar çıkmasına yardımcı olacak iftiralarda bulunmaya zorluyorlar. Dün bu konuda bazı sorular yönelttim. Bu davada kullanılan sözde deliller nasıl ve nereden elde edildi. Bunların aslı mı var kopyası mı var? FBI ajanı neye göre teyit etti? Doğru olan bir veri mi var? FBI ajanının yaptığı teyidin bir değeri yok. FBI ajanı dosyada olan verilerle ilgili verilerin doğruluğuna nasıl hükmetti? Bu dava Türkiye'ye çok net kumpas davasıdır.