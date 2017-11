Türk Adaleti’nden pis kumpasa soruşturma

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 17-25 Aralık yargı darbe girişimini ABD 'de sürdüren eski ABD New York Güney Bölge Savcısı Preet Bharara ve şu an ABD'de süren soruşturmaya bakan savcı Joon H. Kim hakkında soruşturma başlattı. Bharara, ABD'de tutuklu bulunan işadamı Rıza Sarraf ve Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkında tutuklama kararı istemişti. Başsavcılık, "Yargılama dosyasına sunulan belge ve delillerin, çalıntı ve sahte içerikli ve kaynağı belli olmayacak nitelikte olması"nı soruşturma için gerekçe gösterdi. İşte detaylar:Süreç, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı Cathy Fleming'le başladı. Fleming, ABD'nin Newyork Güney Bölge Mahkemesi'nde süren davada Atilla hakkındaki yazılı ve görsel medyada çıkan iddiaları inceledi. Kaynağı belli olmayan ses kayıtları ve belgelerin dosyaya konulduğunu tespit etti. 30 Ekim 2017'de de ABD New York Güney Bölge Mahkemesi'nde yeminli ifade verdi. Fleming, ifadesinde Atilla hakkında yargılama dosyasına sunulan belge ve delillerin çalıntı, sahte içerikli ve kaynağı belli olmayacak nitelikte olduğunu ifade etti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Sarraf ve Atilla'nın ABD'de süren davasına ilişkin yazılı/görsel basın ve internette çıkan haberler hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmada; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce soruşturmaya konu olan bir takım bilgi, belge kayıtların delil olarak kullanıldığı iddiası araştırıldı. Başsavcılık tarafından yapılan incelemede; ABD adli sisteminden internet üzerinden Fleming'in 30 Ekim 2017'de vermiş olduğu 15 sayfalık yeminli ifadesine ulaşıldı. Başsavcılık; ABD adli makamlarına Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı aracılığıyla herhangi bir belge, içerik ve ses kaydının verilmediği gözetilerek, Adalet Bakanlığı'na önceki gün yazıyla başvurdu. Başsavcılık tarafından Adalet Bakanlığı'na gönderilen yazıyla, ABD'de yargılamada kullanıldığı anlaşılan belge, ses kaydı ve içeriklerin ne şekilde ve ne zaman elde edildiği, kim veya kimlerden temin edildiği soruldu. Bakanlığın gerekli incelemenin ardından ABD adli makamlarıyla temasa geçmesi bekleniyor.Başsavcılık dün yaptığı yazılı açıklamayla Bharara, Kim ve soruşturmaya bakan savcılık görevlileri hakkında soruşturma başlattı. Açıklamada "Uluslararası hukuka, iç hukukumuza açıkça aykırı olan bu eylemler nedeniyle Türk Ceza Kanunu 'nun ilgili maddeleri uyarınca eski New York Güney Bölgesi Savcısı Preet Bharara, savcı Joon H Kim ve diğer savcılık görevlileri hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.MehmetHakan Atilla'nın avukatı Cathy Fleming'in ABD'nin Newyork Güney Bölge Mahkemesi'ne verdiği ifadesinde, dava dosyasında, Türkiye merkezli 3 bin telefon görüşmesi ve mesajların Türk vatandaşlarınca ya da Türkiye'de yapılmış olduğuna dikkat çekiliyor. Fleming dava dosyasında 18 Aralık 2013 tarihli 'Soruşturma Kapsamında Siyasi Bağışıklık İçeren Şüpheli İlgili Eylem' başlıklı rapordan bahsedildiğini belirterek "Bu rapor bilinmeyen kişiler tarafindan Türkiye'de hazırlanmış ve yayımlanmış. Rapor Türk vatandaşlarınca yapılan görüşme kayıtlarının olduğunu belirtmekte. Dosyada 2012-2013 soruşturmasını özetleyen rapordan bahsediliyor. Kaynağı belli olmayan fakat yüksek ihtimalle Türk kökenli olma kişi tarafından yazılan bu raporun Amerikalı yetkililerin eline ne zaman ve nasıl ulaştığı sorgulanmalı" dedi. Fleming, dosyada Türk vatandaşlarını ilgilendiren ilave kayıt ve belgelerin olduğunu ve bu belgelerin Türkiye'den 'çalındığını' ve Amerikan Hükümeti'ne verildiğini iddia ediyor.