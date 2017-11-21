Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de konuşuyor - CANLI

Elektrik Santralleri Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elektrik santrallerinin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. 2017 senesinde kamu ve özel sektörün inşaa ettiği tesislerin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar 1191 adet toplam 2132 megawatt'lık elektrik üretim tesisini daha devreye alacağız. Böylece sadece 2017 yılı için 8222 megawatt'lık tesisi ülkemize kazandırmış olacağız. Böylece yeni bir rekora daha imza atmış oluyoruz" dedi.

"ENERJİ HAMLELERİMİZİ BALTALAMAK İÇİN ÇABA HARCAYANLAR VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik üretiminde kömür oranının tüm dünyada giderek arttığına dikkat çekerek, Çin ve Hindistan başarılarını elektrik üretiminde kömür kullanmaya borçludurlar. Aynı şekilde Almanya, İngiltere gibi ülkelerde büyük oranda elektriklerini kömürden karşılıyor. Durum bu kadar açıkken ülkemizde sayıları az fakat sesleri çok çıkan belli kesimlerin enerji hamlelerimizi baltalamak için özel çaba harcadıklarını görüyoruz. Boşuna çaba harcamayın, bu kervan gidiyor, böyle de gidecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"RAHATSIZ OLSANIZ DA OLMASANIZ DA BİZ YAPACAĞIZ"

Tüm tesislerimizin makinelerini takır takır çalıştığı bir Türkiye istiyoruz. Kömür rezervlerimizi batıdan doğuya kullanmak zorundayız. Bir dönem HES'lerin bölücü terör örgütü ile mücadele için inşaa edildiği yalanını ortaya attılar. Eğer HES'ler bölücü örgütlerin saldırılarına engel teşkil ediyorsa biz doğru yoldayız. Hidroelektrik enerjide o barajlar bize farklı kazanımlar sağlıyor. Şimdi nükleere giriyoruz. Nükleer de birilerini rahatsız ediyor. Rahatsız olsanız da olmasanız da biz nükleer enerjiyi de yapacağız. Derdimiz, bu enerjiyi kilowatt/saatte ne kadar ucuza ulaştırırız.

"ÇEVRECİ SIFATINI BEN BUNLARA BIRAKMAM"

Kim gerçekten samimi çevreci kim istismarcı ayırt edemez hale geldik. Eğer mesele gerçekten çevre ise bu ülkenin orman varlığını arttıran bir iktidar partisinin lideri olarak çevreci sıfatını ben bunlara bırakmam. Bu hassasiyetle gerçek manada çevreci olmayanları ifşa etmeyi vazife bilirim. Milletimiz bunların karakterini çok iyi bildiği için tezviratlarına itibar etmiyor. Hedeflerimiz için daha çok çalışacağız, istihdam sağlayacak, velhasıl daha büyük adımlar atacağız. Enerjide dışa bağımlılığımızı en aza indirmemiz bunun içinde yerli kaynakları daha fazla kullanmamız gerektiği açıktır. Yerli kaynakları harekete geçirme kararı aldığımızda açıkçası bu kadar başarılı bir ivme kazanacağımızı bilmiyorduk. Hamdolsun çok iyi gidiyoruz.

"TEKNOLOJİ İHRAÇ EDEN BİR ÜLKE OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ"

Güneşte ve rüzgarda kilowatt/saat başına verilen rakamlar rekordur. Türkiye bugün yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminde yüzde 32'lik payla, Fransa Almanya Belçika, Avustralya, Hindistan, Çin gibi ülkelerin de önüne geçti. Yerli kaynakları harekete geçirme modeli ile enerji teknolojilerinin yerelleşmesi anlamında ciddi bir devrime imza atıyoruz.Teknoloji ihraç eden bir ülke olma yolunda ilerliyoruz.

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