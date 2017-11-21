Son dakika: Adil Öksüz hakkında flaş gelişme!

Ankara'da flaş Adil Öksüz gelişmesi... FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı "Akıncı Davası" sanıklarından Öksüz hakkında iade talepnamesi hazırlandı.

"ALMANYA'DA OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEN ADİL ÖKSÜZ..."

"Akıncı Davası"na bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Almanya'da olduğu öne sürülen örgütün "hava kuvvetleri imamı" firari Öksüz'ün Türkiye'ye iadesi için hazırlanan talepnameyi Almanya'ya iletilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderdi.

FETÖ'CÜ FATİH ARIK İÇİN DE YUNANİSTAN'A İADE TALEPNAMESİ HAZIRLANDI

Ayrıca mahkeme, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri helikopterle Yunanistan'a kaçan aynı davanın sanıklarından Fatih Arık için Yunanistan'a gönderilmek üzere iade talepnamesi hazırladı.