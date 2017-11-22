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" kasabı" Ratko Mladic hakkında çarpıcı iddia: Kaçırılacak!

Giriş Tarihi: 22.11.2017 15:21 Güncelleme Tarihi: 22.11.2017 15:30
Bosna kasabı Ratko Mladic hakkında çarpıcı iddia: Kaçırılacak!

Eski Yugoslavya (ICTY), " kasabı" olarak bilenen eski Sırp komutan Ratko Mladic hakkında müebbet hapis cezası verdi. A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan Sakarya Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Mladic’e verilen kararı değerlendirdi. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Sofuoğlu, “Ratko Mladic kesinlikle cezaevinden kaçırılacaktır. Tıpkı Slobodan Miloševic gibi” dedi.

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"Bosna kasabı" Ratko Mladic hakkında çarpıcı iddia: Kaçırılacak!
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