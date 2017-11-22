"Bosna kasabı" Ratko Mladic hakkında çarpıcı iddia: Kaçırılacak!
"Bosna kasabı" Ratko Mladic hakkında çarpıcı iddia: Kaçırılacak!
Giriş Tarihi: 22.11.2017 15:21Güncelleme Tarihi: 22.11.2017 15:30
Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), "Bosna kasabı" olarak bilenen eski Sırp komutan Ratko Mladic hakkında müebbet hapis cezası verdi. A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan Sakarya Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Mladic’e verilen kararı değerlendirdi. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Sofuoğlu, “Ratko Mladic kesinlikle cezaevinden kaçırılacaktır. Tıpkı Slobodan Miloševic gibi” dedi.