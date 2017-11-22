Türkiye'nin en iyi haber sitesi

nasıl gerçekleşti?

Giriş Tarihi: 22.11.2017 14:45 Güncelleme Tarihi: 10.07.2018 16:49
  • 1
  • 19
nasıl gerçekleşti?
Srebrenitsa Katliamı nasıl gerçekleşti?

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, eski Sırp komutan Ratko Mladic'e soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş kanunlarını ihlalden müebbet hapis cezası verdi.

  • 2
  • 19
nasıl gerçekleşti?
Srebrenitsa Katliamı nasıl gerçekleşti?

SIRP KASABI!

Srebrenitsa'da 1995 yılında Sırp askerlerin yaptığı ve 8 binden fazla Boşnak erkeğin öldürüldüğü soykırımdan da ceza alan Bosna kasabı olarak bilinen Sırp general Ratko Mladic, iddianamedeki Srebrenitsa soykırımının yanı sıra sürgün, yok etmek, esir almak, öldürmek, sınır dışı etmek, insanlık dışı eylemler ve sivillere karşı hukuka karşı saldırılardan suçlu bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 19
nasıl gerçekleşti?
Srebrenitsa Katliamı nasıl gerçekleşti?

AVRUPA'NIN GÖBEĞİNDE MÜSLÜMAN KATLİAMI: SREBRENİTSA

Dünyada Soğuk Savaş döneminin sona ermesinin ardından yaşanan gelişmeler altı federe cumhuriyetten oluşan Yugoslavya'nın da dağılmasına neden oldu. Yugoslavya'yı meydana getiren cumhuriyetlerden biri olan Bosna, 1992 yılının Şubat ayında yapılan bir referandumun ardından bağımsızlığını ilan etti. Ancak Bosna'nın bağımsızlık kararını tanımayan Sırplar, Saraybosna'yı kuşatma altına alarak üç buçuk yıl süren Bosna Savaşı'nı başlattılar.

  • 4
  • 19
nasıl gerçekleşti?
Srebrenitsa Katliamı nasıl gerçekleşti?

EN BÜYÜK SOYKIRIM

1995'in Temmuz ayında Srebrenitsa'da Sırplar tarafından 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanan en büyük soykırım gerçekleştirildi. Sırp kuvvetleri Srebrenitsa'da beş gün içinde 8.372 Boşnak'ı öldürdü, yüzlerce kadına ve küçük yaştaki kız çocuğuna tecavüz etti. Bir gün içerisinde 20.000'in üzerinde mülteci Srebrenitsa'dan zorla çıkarıldı.

  • 5
  • 19
nasıl gerçekleşti?
Srebrenitsa Katliamı nasıl gerçekleşti?

1992-95 yılları arasında sistematik olarak yürütülen büyük çaplı bir etnik temizliğe maruz kalan Bosna'nın doğu yakasında, tüm dünyanın gözleri önünde, Sırp kuvvetleri Boşnaklara karşı her türlü savaş suçunu işledi.

  • 6
  • 19
nasıl gerçekleşti?
Srebrenitsa Katliamı nasıl gerçekleşti?

'GÜVENLİ BÖLGE'YE SIĞINDILAR AMA

Sırp saldırılarından kaçan binlerce Boşnak, BM tarafından "güvenli bölge" ilan edilen ve 400 Hollandalı barış gücü askeri tarafından korunan Srebrenitsa'ya sığındı. Sığınmacılardan yaklaşık 25.000'i, barış gücü askerlerince Srebrenitsa'ya birkaç kilometre mesafedeki Potaçari'de bulunan bir akü fabrikasına yerleştirildi. Fabrikadaki savunmasız binlerce Boşnak, Hollandalı askerlerce 11 Temmuz 1995'te Ratko Miladiç, nam-ı diğer "Sırp Kasabı", komutasındaki Sırp askerlerine teslim edildi. Askerler 12 yaş üstü tüm erkekleri bir yana, kadınları da diğer yana ayırdılar. Kadınlara tecavüz edildi, erkekler ise kamyon ve otobüslere doldurularak ölüme götürüldü.

  • 7
  • 19
nasıl gerçekleşti?
Srebrenitsa Katliamı nasıl gerçekleşti?

Srebrenitsa'daki kıyımdan Tuzla'ya kaçmaya çalışan 12.000'i aşkın Boşnak, dağlık güzergâh üzerinde pusu kuran keskin nişancı Sırp askerleri tarafından âdeta tek tek avlandı. Dağlardaki bu zorlu kaçış yolundan yaklaşık 3.000 kişi sağ olarak Tuzla'ya ulaşabildi. Srebrenitsa'dan Tuzla'ya uzanan yolda 10 gün içerisinde 10.000'den fazla kişi katledildi. Srebrenitsa'da yaşanan bu katliam Avrupa'da hukuksal olarak belgelenen ilk soykırım olarak tarihe geçti.

BİZE ULAŞIN