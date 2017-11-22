Liderler çözüm için buluşuyor! Dünyanın gözü bu zirvede

Suriye'de çözüm için tüm gözler Soçi'de devlet başkanları düzeyinde Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılacak üçlü zirveye çevrildi. Kritik zirve öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önce Soçi'de Suriye Devlet Başkanı Esad'ı ağırladı.

Ardından telefonda ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü.

KRİZİN ÇÖZÜMÜ MASAYA YATIRILACAK

Terör örgütü DEAŞ, Suriye'de elinde tuttuğu tüm alanları kaybederken, askeri operasyonlarda son noktaya gelinmesi, tarafları siyasi çözüm arayışlarına itti. Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran devlet başkanları düzeyinde bir araya gelerek krizin çözümünü masaya yatıracak.

Rusya'nın Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni gündeme getirmesi beklenirken Türkiye'nin Afrin ve terör örgütü YPG'nin durumunu masaya yatıracağı düşünülüyor. Son bir hafta içerisinde üç ülkenin Dışişleri Bakanları Antalya'da, Genelkurmay Başkanları ise yine Soçi'de bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanatoryum Rus'ta İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ruhani'nin katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani daha sonra akşam yemeğinde bir araya gelecek.

ERDOĞAN RUSYA'YA İNDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak özel uçak "TUR" ile saat 14.55'te Rusya'nın Soçi kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Soçi Uluslararası Havalimanı'na gelişinde, Krasnodar Vali Yardımcısı Sergey Boldin, Soçi Belediye Başkanı Anatoli Pahomov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Türkiye'nin Novorossisk Başkonsolosu Yunus Emre Özigci ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Soçi'ye geldi.

Karşılamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da hazır bulundu.

TÜRKİYE, RUSYA VE İRAN’DAN SOÇİ’YE HAZIRLIK TOPLANTISI