ABD Soçi zirvesinde neden yoktu?





İŞTE BERCAN TUTAR'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Bu bağlamda Suriye'nin geleceğine dair Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılan dünkü Soçi zirvesi, tarihi bir dönemece işaret ediyor.

Astana görüşmeleriyle başlayan gelenek daha da güçlenerek bölgesel bir norma dönüştü. Bölge ülkeleri ilk kez ABD başta olmak üzere diğer Atlantik güçleri olmadan Suriye ile ilgili çözümlerini görüştü.

Bu inisiyatifin lokomotifi ise kuşkusuz Türk milletinin 15 Temmuz'daki işgal girişimini püskürten iradesidir.

Eğer 15 Temmuz'un bölgemizdeki 'oyunu değiştirici' hamlesi olmasaydı, Soçi zirveleri de olamazdı.

Bu anlamda Suriye'de ülkemizi hedef seçenlere en güzel yanıtı, onları Soçi'de masa dışına iterek verdik.

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