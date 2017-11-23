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zirvesinde neden yoktu?

Giriş Tarihi: 23.11.2017 09:35 Güncelleme Tarihi: 23.11.2017 09:38
ABD Soçi zirvesinde neden yoktu?

Sabah yazarı bugünkü yazısını ’deki Suriye zirvesine ayırdı. “ Soçi zirvesinde neden yoktu” sorusunu soran Bercan Tutar “Çünkü ABD ve İsrail güdümlü projelerle 'özgürleştirilenlerin' bizi ve bölgemizi nasıl ayrıştırıp kaosa sürüklediğini iyi biliyoruz.” diyor ve ekliyor: “Suriye'de ülkemizi hedef seçenlere en güzel yanıtı, onları Soçi'de masa dışına iterek verdik.”



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Bu bağlamda Suriye'nin geleceğine dair Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılan dünkü Soçi zirvesi, tarihi bir dönemece işaret ediyor.
Astana görüşmeleriyle başlayan gelenek daha da güçlenerek bölgesel bir norma dönüştü. Bölge ülkeleri ilk kez başta olmak üzere diğer Atlantik güçleri olmadan Suriye ile ilgili çözümlerini görüştü.
Bu inisiyatifin lokomotifi ise kuşkusuz Türk milletinin 15 Temmuz'daki işgal girişimini püskürten iradesidir.
Eğer 'un bölgemizdeki 'oyunu değiştirici' hamlesi olmasaydı, zirveleri de olamazdı.
Bu anlamda Suriye'de ülkemizi hedef seçenlere en güzel yanıtı, onları Soçi'de masa dışına iterek verdik.

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