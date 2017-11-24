Son dakika: Bylock'tan Rıza Sarraf kumpası çıktı

ABD'de Rıza Sarraf ile başlayıp Halkbank'a uzanan kumpas davalarının FETÖ üyeleri tarafından çok önceden bilindiği örgütün şifreli haberleşme programı ByLock yazışmalarında ortaya çıktı. Böylece davanın FETÖ tarafından tezgahlandığı da ispatlanmış oldu.

YARGIYI ETKİLEME ÇABASI

Çözülen ByLock yazışmalarında Abant Platformu Genel Sekreteri İbrahim Aytaç Anlı'nın, Gazeteci ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil'e gönderdiği mesaj Rıza Sarraf'ın ABD'ye gidip gözaltına alınmasından tam 2 ay önce davadan örgütün haberdar olduğunu açığa çıkardı.

Anlı 8 Ocak 2016'da Mustafa Yeşil'e yazıdğı mesajda "Şimdi tahşiye davası avukatları basın açıklaması yapıyor. Bunun İngilizce olarak dış basında yankısı önemli... Özellikle ABD deki davaya (Rıza Sarraf davası) bakan yönüyle..." ifadelerini kullanıyor.

ALGI OPERASYONU BAŞLATTI

Talimatta söz konusu avukatların açıklamasının dış basında yeterli etkiyi yapması sağlanarak böylece kumpasçıları masum gösterme gayreti içerisinde olan Anlı, ABD'de Sarraf davasını yürütenlerin etkilenmesini istiyor. Sarraf üzerinden Türkiye aleyhine başlatılan karalama kampanyası eski New York Güney Bölge Savcısı Preet Bharara'nın Sarraf hakkında gözaltı kararı vermesiyle başlamıştı.

19 MART 2016'DA TUTUKLANMIŞTI

Rıza Sarraf 19 Mart 2016'da ABD'nin Miami Havaalanı'nda FBI tarafından gözaltına alınmıştı. New York Güney Bölge Savcılığı tarafından açılan dava kapsamında Sarraf tutuklanmıştı. FETÖ'cülerin ByLock konuşmaları ise 8 Ocak 2016'ya ait.

17-25 ARALIK TEZGAHININ AYNISI

Hükümet ABD'de devam eden süreci 17-25 Aralık kumpasının yinelenmesi olarak yorumladı. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Buradan çok net bir şekilde söylüyorum; bu dava siyasi bir davadır, hukuksal hiçbir altyapısı ve dayanağı yoktur. FETÖ terör örgütünün 17-25 Aralık sürecinde Türkiye'de yapmak isteyip de başaramadığı, başarısız hukuk darbesi girişiminin ABD üzerinden Türkiye'ye karşı yürütülmesinden başka bir şey değildir" dedi.

DIŞ BASINI ETKİ ALTINA ALMAK İÇİN YARDIM İSTEDİ

İbrahim Aytaç Anlı, örgütün kriptolu haberleşme ağı olan ByLock'tan 8 Ocak 2016'ta gönderdiği mesajda İstanbul'da FETÖ'cülerin yargılandığı Tahşiye ve Selam Tevhid davalarında örgüt avukatlarının açıklamalarının İngilizce'ye çevrilip dış basında geniş yer bulmasının sağlanmasını istiyor. Anlı, bunları isterken ABD'de Sarraf hakkında açılan davada kullanılması ve yargıçların etkilenmesi bakımından önemli olduğuna dikkat çekiyor. (Akşam)