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Bakan , ziyaretinde onları unutmadı!

Giriş Tarihi: 25.11.2017 17:28 Güncelleme Tarihi: 25.11.2017 17:30
Bakan Berat Albayrak, Trabzon ziyaretinde onları unutmadı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile , şehit Eren Bülbül'ün ailesine ziyarette bulundu.

AK Parti ilçe kongrelerine katılmak üzere kente gelen Soylu ve Albayrak, 'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Bülbül'ün, Maçka ilçesinin Merkez Mahallesi Osmanoğlu Sokak'taki ailesinin evini ziyaret etti.

Ziyarette Soylu ve Albayrak, şehidin annesi Ayşe Bülbül ve çocuklarıyla bir süre görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaret, yaklaşık yarım saat sürdü.

Ziyarette Soylu ve Albayrak'a, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekilli Ayşe Sula Köseoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile diğer ilgililer eşlik etti.

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Bakan Berat Albayrak, Trabzon ziyaretinde onları unutmadı!
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