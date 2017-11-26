Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun kadınlarla ilgili skandal sözlerine yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Kadınlara yönelik toplantıda bu zat aynen şöyle diyor; 'Erkek işsizse eve yeteri kadar para gelmiyorsa akşam tencere kaynamıyorsa bu erkek de gelir hıncını karısından alır.' Bunu diyen kim? Bay Kemal. Böyle çarpık bir zihniyet olur mu? Böyle bir yoz bakış açısı olabilir mi? Bu kadına şiddeti insanlığa ihanet değil alenen meşru gören bir kafadır. Bu mantığa göre ana muhalefetin başındaki zatın her yaşadığı seçim yenilgisinden sonra evde neler yaptığını düşünmek bile istemiyorum." dedi.

Erdoğan, "Kadına Yönelik şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü¨" kapsamında Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen programdaki konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 24 Kasım Öğretmenler Günü'ndeki konuşmasına değindi.

"Ana muhalefetin başındaki zat çıkmış konuşuyor. Öğretmenlerle ilgili birçok şeyler anlatıyor. Ya sen ne anlatıyorsun? Bak orta öğretimde neredeydik, nereye geldik." diyen Erdoğan, okuma-yazma oranlarının yüzde yüzlere doğru yürümesinin iktidarları döneminde gerçekleştiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınların okuması yazmasının artmasının iktidarı döneminde olduğunu, eşi Emine Erdoğan'ın Şanlıurfa'da başlattığı "Haydi Kızlar Okula" kampanyasının da bu dönemde gerçekleştiğini kaydetti.

Ordunun kadın ayağının da çok sağlam olduğunu belirten Erdoğan, ordunun "Nene Hatunları", "Hatçe bacıları" bulunduğunu dile getirdi.

Erdoğan, eğitim hayatına devam eden kız çocuklarının doğal olarak evliliğe zorlanmadıklarını ifade ederek, "Yükseköğretim öğrencileri arasındaki kız evlatlarımızın oranının, ey Kılıçdaroğlu burayı dinle, yüzde 13,5'ten yüzde 44,5'e çıkmış olması da çok sevindiricidir. Ama bunları duyamaz. Kulağı vardır duyamaz, gözü vardır göremez, dili vardır hakikati söyleyemez. Çünkü kalp mühürlü." diye konuştu.

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"KILIÇDAROĞLU'NUN SKANDAL İFADELERİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen günlerde kadına şiddetle ilgili skandal ifadelerinin bu örneklerden biri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Üstelik de kadınlara yönelik toplantıda bu zat aynen şöyle diyor; 'Erkek işsizse eve yeteri kadar para gelmiyorsa akşam tencere kaynamıyorsa bu erkek de gelir hıncını karısından alır.' Bunu diyen kim? Bay Kemal. Böyle çarpık bir zihniyet olur mu? Böyle bir yoz bakış açısı olabilir mi? Bu kadına şiddeti insanlığa ihanet değil, alenen meşru gören bir kafadır. Bu mantığa göre ana muhalefetin başındaki zatın her yaşadığı seçim yenilgisinden sonra evde neler yaptığını düşünmek bile istemiyorum." dedi.

Çanakkale'de belediye meclisi toplantısında, belediye başkanının, seçimle gelen AK Partili bir meclis üyesini, konuşma hakkını kullanırken işine gelmediği için ifadeler sebebiyle susturmak için sürekli olarak "Sus" diyerek şiddet uyguladığını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Susturamayınca bu sefer talimat veriyor, 'Hemen mikrofonu kesin.' diyor. Ondan sonra da meclisi terk etmesini söylüyor. Meclisini terk etmesini istediği o bayan AK Partili bir belediye meclis üyesi. Demokratik yollarla, halkın oylarıyla oraya gelmiş olan bir bayan. Arkasından ne oldu? Bir de baktık ki CHP'nin kadın mensupları gelip gösteriler yaptılar. Kime? Kendi belediye başkanlarını alkışlıyorlar. Ya bu nasıl bir kadına saygıdır. Orada en doğal hakkını kullanan bir kadın meclis üyesine karşı bu tavrı takınan bir belediye başkanına ancak 'Sen ne yapıyorsun, demokratik hakkını kullanan bir bayana sen böyle bir saygısızlığı nasıl yaparsın ey başkan.' deyip onu yuhalamaları gerekirken, tam aksine onu alkışlıyorlar. İşte bu da CHP'deki kadın zihniyetinin nerede olduğunu gösteriyor.

Ben dedim, bak şimdi yine söylüyorum. 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma yıl dönümü. Valime talimatı verdim. O gün Çanakkale Belediye Başkanı'na orada söz vermeyeceksin. Oradaki programın sahibi validir, en tepe noktada Başbakan'dır, Cumhurbaşkanı'dır. Dolayısıyla seçimle bir belediye meclisine üye olarak girmiş bir meclis üyesini o meclisten kovan insan bunun bedelini ödemelidir. İnancımızla ve kültürümüzle ilgisini olmadığı belirttiğim bir zihniyet var ya, işte bu onun ta kendisidir."