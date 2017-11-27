Başbakan Yıldırım ABD'ye zor soru

Başbakan Yıldırım'ın konuşmadan satır başları şöyle:

6 yıl içerisinde Suriye'den ülkemize sığınan göçmenlerin 250 bin bebeği gözlerini dünyaya Türkiye'de açtı. Suriye'nin içten içe yanarak enkaz haline dönüşmesine Türkiye kayıtsız kalamazdı. Hiç bir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Bunun, bizim insanlığımızın, büyük devlet olma geleneğimizin bir gereği olduğunu düşünerek hareket ediyoruz.



Yerinden yurdundan olmuş bu kadar insanın hayatını başka yerde sürdürmesi mümkün olamaz. Hani bir söz vardır bülbülü altın kafese koymuşlar, ille de vatanım demiş. Biz ne imkan sağlarsak sağlayalım, onların kendi toprakları var, bunu göz ardı edemeyiz. Bunun için Suriye'de bir an önce kalıcı barışa, çözüme gidilecek yolları birlikte hareket edip açmak gerekir.

ASTANA SÜRECİNDE BELİRLİ BİR NOKTAYA GELDİK

Bir ASTANA süreci var. Bu süreç belirli bir noktaya kadar geldi. Oldukça önemli yol katettik. Bu süreç Cenevre'de kalıcı barışı engelleyen bir süreç değildir. Bu konuda gerek koalisyon gücünü oluşturan ülkelerin, gerek ABD'nin bundan sonra daha fazla sorumluluk almaları icap etmektedir. Burada dikkat edilmesi en önemli husus DEAŞ ile mücadeledir. Bu mücadelede ciddi bir başarı sağlanmıştır. DEAŞ kurumsal olarak çökeltilmiştir."

Dostlarımızla ayrıştığımız noktayı ifade etmek istiyorum. 'Fırat Kalkanı' konusunda çok önemli iş yaptık. Ülkemize girmeye çalışan 50 binin üzerinde yabancının girişine izin vermedik. Kapıda geri çevirdik. 5 binden fazla DEAŞ mensubunu gözaltına aldık.

Güvenlik esaslı mücadele devam ediyor. ABD bir önceki yönetimde aldığı kararla, terör örgütü DEAŞ ile mücadeleyi terörö örgütleri PYD ve YPG unsurlarıyla beraber yaptı."

NE ZAMANDAN BERİ BİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜ YOK ETMEK İÇİN BAŞKA BİR TERÖR ÖRGÜTÜ İLE İŞ BİRLİĞİ YAPILIYOR?

Binali yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

Bize söylenen, 'Biz DEAŞ ile mücadeleyi çok önemsiyoruz. Bu konuda her imkanı kullanmak zorundayız'. Bunu anlamakta zorlanıyoruz. Ne zamadan beri bir terör örgütünü yok etmek için başka bir terör örgütü ile iş birliği yapılıyor? Amerika ile böyle bir durumun olması bizi hayal kırıklığına uğrattı. DEAŞ da gündemden çıktığına göre, Suriye'de barışın sağlanması için birlikte çalışmalıyız.



Bu yönde beklentimiz günden güne artmaktadır. Bölgedeki olaylar, gelişmeler bununla sınırlı değil. Hemen yanı başında Irak var. Amerika Irak'a müdahale etti. Orada parasal ve askeri kayıpları oldu, sonra çekildi.



Problemler bitti mi, bitmedi. Türkiye hep yapıcı davrandı. 'Türkiye Kürtlerin DEAŞ mücadelesine katılmasından neden rahatsız oluyor 'diyorlar. Kürtler bizim kardeşimiz. Hepsi Türkiye'nin toprak bütünlüğüne saygılıdır. Hiç bir ayrılıkçı mücadeleye pirim vermezler.