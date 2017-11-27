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Erdoğan'dan kritik temaslar

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Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 26.11.2017 19:23 Güncelleme Tarihi: 27.11.2017 01:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temaslar

, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'la telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KATAR EMİRİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili konuların yanı sıra Soçi ekseninde Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular da ele alındı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BULGARİSTAN BAŞBAKANI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Bulgaristan'ın AB dönem başkanlığı ve Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin hızlandırılması konuları ele alındı. İki liderin, Balat'taki Demir Kilise'nin 7 Ocak 2018 tarihinde tekrar hizmete açılması vesilesiyle düzenlenecek törene birlikte katılma konusunda mutabık kaldıkları da kaydedildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temaslar
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