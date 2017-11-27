FETÖ'cü eski askeri hakim itirafçı oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarılı olması halinde sözde "Sıkıyönetim Mahkemeleri"nde görevlendirilen ve örgütün askeri yargı yapılanmasını oluşturdukları belirlenen 136 sanığın yargılandığı davada, eski askeri hakim S.Ö. itirafçı oldu.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın sanıklarından eski Van askeri hakimi S.Ö'nün itirafçı olmasına ilişkin beyanları dava dosyasına girdi.

Beyanında, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini dile getiren eski askeri hakim S.Ö, FETÖ yapılanması ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğu dönemde kaldığı FETÖ'ye ait yurtta tanıştığını kaydetti.

Yurtta, FETÖ üyesi hukuk fakültesi öğrencilerinin kaldığını, kendisinin de 4 yıl boyunca burada barındığını anlatan S.Ö, mezuniyetinin ardından örgütle bağının koptuğunu, ailesinin bulunduğu Ankara'ya dönerek askeri hakimlik ve idari hakimlik sınavlarına hazırlandığını belirtti.

Bu sınavlarda başarılı olmasından sonra "Asım" kod isimli FETÖ üyesi bir savcının kendisiyle irtibat kurduğunu ve askeri hakimlik staj süresi boyunca kendisiyle ilgilendiğini aktaran S.Ö, şunları ifade etti:

"Bunlar nereden öğrenmişler bilmiyorum, benimle irtibat kurdular. 'Sen bizim yetiştirdiğimiz öğrencisin, sana emek verdik' dediler. Ben de bir şey diyemedim. FETÖ ile tekrardan bağlantı kurdum. İsmini kendi çabalarımla öğrendiğim Abdurrahman isimli Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda görevli adamla tanıştırdılar. Dosyamız şüphelilerinden Mustafa Şahin ve Zafer Sever'in kaldığı eve beni davet etmeye başladı. Bu ev Cebeci'deydi. Bu şekilde stajı tamamladım. Sonra ben 2014'te kura sonucu askeri hakim olarak Van'a geldim. Bunlar yine benimle bağlantı kurdular. Akif Eker isimli şahısla bağlantımı kurdular. Bir de Serdar isimli şahıs ile bir tane daha imam vardı. Bu adam dışarıda halen, kripto. Kod adı Mahmut. Mahmut'un halen dışarıda olduğunu biliyorum, bu şahıs Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) imamıdır. Din kültürü öğretmenidir."

MİT TESPİT EDİNCE BYLOCK'U SİLMİŞ!

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanımına ilişkin beyanlarda da bulunan sanık S.Ö, programı tabletine Serdar isimli örgüt üyesinin yüklediğini belirterek, şunları aktardı:

"Serdar isimli şahıs geldi, benim tabletime ByLock isimli programı yükledi. Bunu internetten indirdi benim gördüğüm kadarıyla. Yükleme şifresini giriyordunuz. Açılınca zaten iki kişi vardı, biri Serdar'dı biri de Mahmut. Daha sonra bu adamlar geldi ve bana 'ByLock'u MİT tespit etmiş' dediler. 2014'ün Aralık ayında, programı sildim. Bayağı sinirlendim, bağırdım çağırdım, kovdum bunları. Sonra bunlar tekrar yanıma geldi ve 'Tamam bu işi hallettik. ByLock işi yok artık. Temizledik, rahat olabilirsin' dediler."

ÖRGÜT DIŞI EVLİLİĞE İZİN VERMEMİŞLER

ByLock'un tespit edilmesiyle ilgili yaşadıkları problemden sonra örgütten soğuduğunu ve araya mesafe koyduğunu kaydeden sanık S.Ö, evlenmek istediğini duyan FETÖ yöneticilerinin buna engel olmak istediğini ancak buna uymayarak örgüt dışı evlilik yaptığını belirtti.

FETÖ üyelerince, darbe girişiminden yaklaşık 2 ay öncesinde Van'da görevli bir kurmay albaya kumpas kurulmaya çalışıldığını ancak buna engel olduğunu savunan sanık S.Ö, 15 Temmuz akşamında da sivil hakim olan eşinin nöbeti dolayısıyla adliyede bulunduğunu, darbe girişimini öğrendikten sonra kanunsuz bir eyleme karışmadığını ileri sürdü.

Sanık S.Ö, sözde "sıkıyönetim mahkemeleri"nde görevlendirilmesinden haberdar olmadığını, darbeciler ile arasında eylem birliği bulunmadığını ve FETÖ yapılanması ile 2015'te bağını kopardığını söyleyerek, beyanlarının etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilmesi talebinde bulundu.

Beyanların ardından sanık S.Ö'nün, örgütün çözülmesi için samimi itiraflarda bulunduğu göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.