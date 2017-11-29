CHP Genel Merkezi'nden tuhaf 'belge' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında İrlanda Denizi'ndeki Man Adası'nda kurulan Belvev Limited Şirketi'nin offshore hesabına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesi tarafından para gönderildiği yalanını dillendirdi.

Erdoğan'ın avukatları Kılıçdaroğlu'nun 'offshore para transferinin kanıtı' diye elinde salladığı evrakların, sahte olduğunu açıkladı.

CHP, Kılıçdaroğlu'nun elindeki evrakların kopyasını isteyen basın mensuplarına olumsuz yanıt vermesi söz konusu "evrakların" sahte olduğunu tescilledi.

CHP SÖZDE BELGELERİ GÖSTEREMİYOR

Kılıçdaroğlu'nun elinde tuttuğu belgeleri basınla paylaşmaması da dikkat çekti. Önceki günden beri kamuoyuna belge açıklanacağını bilgisini veren ve sosyal medya çalışmaları yapan CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasında "belge" diyerek elinde salladığı evrakları resmi sitesine koymadı.

"WEB SİTEMİZE KOYACAĞIZ, GAZETECİLERE DAĞITACAĞIZ" DEDİLER AMA...

CHP'nin sosyal medya hesaplarından da paylaşılmayan "belgeleri" isteyen basın mensuplarına, Kılıçdaroğlu'nun danışmanları önce, "Partinin web sitemize koyarız. Size de ayrıca dağıtırız" açıklamasını yaptı.

Ancak sözde evrak partinin web sitesinde yayınlanmadığı gibi gazetecilere de verilmedi.

GAZETECİLER BELGE İSTEDİ, CHP VEREMEDİ

Kılıçdaroğlu grupta konuştuktan sonra evrakları isteyen gazetecilere bu defa "Genel Başkana sormamız ve izin almamız gerekiyor" denildi.

CHP'li yetkililer evrakların peşine düşen gazetecilere son olarak "Bugün bir belge paylaşımı olmayacak" yanıtını verdi.



"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUN" ÇAĞRISINA DA CEVAP YOK

Öte yandan, Kılıçdaroğlu'nun savcılığa suç duyurusunda bulunmaması da dikkat çekti. AK Parti'den ısrarla "suç duyurusunda bulunun, belgeleri savcıya verin" çağrıları yapılmasına rağmen, CHP'nin buna cesaret edemediği görüldü.

Bu durum, Kılıçdaroğlu'nun elindeki sözde belgeye güvenmediği yorumlarına sebep oldu.