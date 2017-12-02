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Kılıçdaroğlu ’den Fetullah ’den Türkiye’ye saldırıyor

Giriş Tarihi: 2.12.2017 11:19 Güncelleme Tarihi: 2.12.2017 11:46
Kılıçdaroğlu Türkiye’den Fetullah ABD’den Türkiye’ye saldırıyor

Prof. bugünkü yazısında ’de devam eden Kumpas davasındaki “ ŞOV”u kaleme aldı. Kılıçdaroğlu ile FETÖ’nün eşzamanlı çalıştığının altını çizen Burhanettin Duran “Bu davanın hâkiminden bilirkişisine, tanıklarından delillerine kadar "FETÖ patentli" olduğu algısı oturacak. Yoksa, "FETÖ'nün son dönemde yaptıklarının ABD patentli olduğu algısı yerleşecek" mi demeliydim” diyor.

BURHANETTİN DURAN'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Zaten lideri Kılıçdaroğlu gidişatı görerek yeni bir sahte belge olayına imza attı.
Erdoğan ve ailesi hakkında asılsız birtakım iddialar ortaya koydu.
Böylece hazır Zarrab'ın mahkemedeki ifadeleri devam ederken aralık ayını "yolsuzluk" tartışması üzerinden iktidarı sıkıştırmaya ayırdı. Şurası net: Aralık 2013'te 'nin tartışarak aştığı bir kampanya, sonrasında yaşanan bu kadar çok şeyden sonra, 2017'nin sonunda Türkiye kamuoyunda istenen etkiyi oluşturmayacak. 17-25 Aralık operasyonunun 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ilk etabı olduğu yönünde çok güçlü bir siyasi bilinçlenme var.
ve AB başkentlerinin hem hem de ile mücadelede Türkiye'yi nasıl yalnız bıraktığı zihinlere kazınmış durumda. Türkiye'nin gönderdiği delil dosyalarını sürekli yetersiz bulan ABD kurumlarının Gülen ve militanları hakkında hiçbir işlem yapmazken FETÖ'cülerin ürettiği "delillerle" dava yürütmesinin samimiyetsizliği herkesin dikkatini çekiyor. Bununla birlikte davanın asıl zararı Türk-ABD ilişkilerine ve Türkiye'deki ABD algısına oluyor.

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Kılıçdaroğlu Türkiye’den Fetullah ABD’den Türkiye’ye saldırıyor
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