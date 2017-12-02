Kılıçdaroğlu Türkiye’den Fetullah ABD’den Türkiye’ye saldırıyor

BURHANETTİN DURAN'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Zaten CHP lideri Kılıçdaroğlu gidişatı görerek yeni bir sahte belge olayına imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi hakkında asılsız birtakım iddialar ortaya koydu.

Böylece hazır Zarrab'ın mahkemedeki ifadeleri devam ederken aralık ayını "yolsuzluk" tartışması üzerinden iktidarı sıkıştırmaya ayırdı. Şurası net: Aralık 2013'te Türkiye'nin tartışarak aştığı bir kampanya, sonrasında yaşanan bu kadar çok şeyden sonra, 2017'nin sonunda Türkiye kamuoyunda istenen etkiyi oluşturmayacak. 17-25 Aralık operasyonunun 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ilk etabı olduğu yönünde çok güçlü bir siyasi bilinçlenme var.

ABD ve AB başkentlerinin hem PKK hem de FETÖ ile mücadelede Türkiye'yi nasıl yalnız bıraktığı zihinlere kazınmış durumda. Türkiye'nin gönderdiği delil dosyalarını sürekli yetersiz bulan ABD kurumlarının Gülen ve militanları hakkında hiçbir işlem yapmazken FETÖ'cülerin ürettiği "delillerle" dava yürütmesinin samimiyetsizliği herkesin dikkatini çekiyor. Bununla birlikte davanın asıl zararı Türk-ABD ilişkilerine ve Türkiye'deki ABD algısına oluyor.

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