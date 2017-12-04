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Her taşın altından çıkıyor

FETÖ'cü her taşın altından çıkmaya devam ediyor. Kemal Öksüz’ün Türkiye karşıtı çıkışları ile tanınan ABD’li üst düzey senatörlerle yakın ilişkisini ispatlayan fotoğraflar, yurt dışında Türkiye aleyhine kampanya yürüten FETÖ’nün ABD’deki tüm kurumlara sızdığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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Giriş Tarihi: 4.12.2017 13:11 Güncelleme Tarihi: 30.8.2018 16:11
Her taşın altından Kemal Öksüz çıkıyor

FETÖ'CÜ KEMAL ÖKSÜZ KİMDİR?



FETÖ'NÜN ÖNEMLİ İSİMLERİ ARASINDA

FETÖ'cü uzun süredir ABD'de yaşıyor örgütün önemli isimleri arasında yer alıyor. Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyi Başkanlığını yürüten Öksüz'ün, Virginia eyaletinin Arlington şehrinde 6 odalı ve piyasa değeri yaklaşık 1,7 milyon dolar olan müstakil bir evde yaşadığı biliniyor.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Türkiye'den bir grup avukatın, nisan ayında aralarında Kemal Öksüz'ün de olduğu 17 kişi hakkında FETÖ'yle iltisaklı oldukları veya yardım ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

HER TAŞIN ALTINDAN KEMAL ÖKSÜZ ÇIKIYOR

İşte firari Kemal Öksüz'ün ABD'li senatörlerle olan yakın ilişkisi ve Türkiye aleyhine yürüttüğü lobi faaliyetlerinin kanıtı...

(Kemal Öksüz- ABD'li Senatör Michael Noland) (Kemal Öksüz- ABD'li Senatör John Millner)

(Amerikalı Senatör Richard Durbin)

(Kemal Öksüz'ün ilgilendiği diplomatlar…)

(Senatör William Peterson) (Senatör Carole Pankau)

(Kongre Üyesi Mark Kirk) (Kongre Üyesi Melissa Bean)

(ABD'de Kongre üyesi Jan Schakovsky) (Kongre Üyesi Daniel Lipinski)

(Senatör Randall Hultgren) (Senatör Matt Murphy)

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