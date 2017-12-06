ABD’li temsilciye terörden suç duyurusu

PKK, PYD ve YPG silahlı terör örgütleriyle birlikte hareket ettiği ve Kuzey Irak ve Suriye'de silah sevkiyatını koordine ettiği gerekçesiyle ABD'nin DAEŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.







SUÇ DUYURUSUNDA AMERİKA'NIN YPG'YE YAPTIĞI SİLAH YARDIMLARINI ANLATAN AÇIKLAMALARI YER ALDI



Fethullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformu (TAYDER-Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği) tarafından yapılan suç duyurusunda; Suriye'den kaçarak Türkiye'ye gelen Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Sözcüsü Talal Silo'nun, ABD'nin silah yardımları hakkında Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamalar yer aldı.



Silo, Amerika'nın YPG'ye yaptığı silah yardımlarını anlatmış ve ''Silahların nereye gideceği umurlarında değildi. Bir kere bile silahları ne yaptığımızı nerede kullandığımızı sormadılar. YPG'nin 'silahları bitirdik' oyununa bile geliyorlardı ve hemen yeni silah teslimatı başlıyordu. Obama döneminde bize kullanılmış silah da geliyordu, Trump gelince zırhlı araçlar gelmeye başladı'' ifadelerini kullanmıştı.



ABD'den PYD'ye silah yardımı



MCGURK, KUZEY IRAK- SURİYE HATTINDADIR VE TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE BİRLİKTE HAREKET ETMEKTEDİR



Suç duyurusunda; "Brett H. McGruk ülkemizin bulunduğu coğrafya üzerinde ülkemize yönelik tehdit halini alan örgütlerle işbirliği yapmak suretiyle ülkemiz zararına hareket etmiştir. Milli güvenlimizi tehlikeye atan, menfaatimize ve çıkarlarımıza zarar verecek herkes hakkında yasalarımızı çiğnediğinden dolayı gerekeni yapmakta hakkımızdır. Şüpheli uzun süredir Kuzey Irak- Suriye hattındadır ve terör örgütleri ile birlikte hareket etmektedir. Bu örgütleri koordine etmekte, örgüt militanlarına silah sağlamakta, onlara eğitim verilmesini sağlamaktır" denildi.





MCGURK HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILMASI İSTENDİ



TAY-DER; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın söz konusu suç duyurusunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu'na iletilmesi istendi.



Suç duyurusunda; Brett McGurk 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 309-312-314-315, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nu ihlal ettiği, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya ve bu düzen yerine başka bir düzen getirmek için hazırlık yapmaya teşebbüs ettiği, ayrıca cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye yönelik hazırlık içerisinde bulunmak amacıyla PKK-PYD-YPG Silahlı terör örgütleriyle birlikte hareket eden, bölgede organizasyonları yapan ve silah sevkiyatını koordine ettiği gerekçesiyle ABD vatandaşı olan Brett McGurk hakkında yakalama kararı çıkarılması istendi.

Suç duyurusunda; söz konusu yakalama kararı çıktığı takdirde kararın Güneydoğu'da bulunan 2. Ordu Komutanlığı'na tebliğ edilmesi istendi.



MCGURK, PYD'Lİ TERÖRİSTLERDEN PLAKET ALMIŞTI

Barack Obama döneminde DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi olan ve Trump yönetiminde de geçici olarak bu görevini devam ettiren Brett McGurk, PYD'nin Kobani'deki kamplarını ziyaret etmesi ve ziyaretlerden birisi sırasında PYD'li teröristlerden plaket alması tepki toplamıştı.



