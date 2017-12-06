Son dakika: Teröristbaşı Gülen vasiyetini ona verecekti!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün üst düzey yöneticisi olduğu gerekçesiyle hakkında birden fazla dava ve soruşturma olan firari Ekrem Dumanlı'nın avukatı, tutuklu sanık Hasan Günaydın hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, sanık Günaydın'ın FETO¨/PDY ic¸erisinde faaliyet go¨sterdiği, kapatılan Zaman gazetesi ve Samanyolu televizyonu gibi örgüte müzahir kurumların avukatlığını yaptığı kaydedildi.



BYLOCK KULLANICISI ÇIKTI

Sanığın, örgu¨t yo¨neticisi ve u¨yesi oldukları gerekçesiyle haklarında soruşturma yürütülen bazı kişilerle irtibatlı olduğu ifade edilen iddianamede, yine örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı ve bunu kullanan çok sayıda kişiyle irtibatlı bulunduğu anlatıldı.

İddianamede, Günaydın'ın kullandığı telefon hattıyla 26 Aralık 2014 ile 25 Şubat 2015 arasında toplam 344 kez "ByLock"a eris¸im yaptığı ifade edilerek, bu hatla 84 farklı "ByLock" kullanıcısı numarayla görüştüğü, kullandığı diğer bir numarayla da 8 "ByLock" kullanıcısıyla görüşme yaptığı anlatıldı.

BANK ASYA'DAKİ HESAPLARINDA İNANILMAZ ARTIŞ

Sanık Günaydın'ın ve es¸inin Bank Asya'da hesabının olduğu ve örgüt liderinin talimatının ardından hesapta para hareketinin görüldüğü belirtilen iddianamede, bu bankadaki hesabında Eylu¨l 2014'te 5 bin liranın altında para bulunurken Eylül, Ekim ve Kasım 2014'te ise 350-400 bin lira civarında artış olduğu kaydedildi.

"ETKİN PİŞMANLIK GÖSTERDİ"

İddianamede, Ekrem Dumanlı'nın avukatlıgˆını yapan, konuyla ilgili basında demec¸leri bulunan, uzun yıllardır FETO¨/PDY elebas¸ısı Fetullah Gülen'in avukatlıgˆını da üstlenen Günaydın'ın, Aydın Doğan'ın SPK'ya muhalefet suc¸undan yargılandıgˆı davada da avukatlıgˆını yaptıgˆı belirtilerek, Günaydın'ın TCK'nın 221'inci maddesi kapsamında "Etkin Pişmanlık" hükümleri çerçevesinde beyanda bulunduğu anlatıldı.



Günaydın, iddianamede yer verilen beyanlarına göre, 1990'da I·stanbul'da avukatlar Nazif Aktas¸ ve Orhan Erdemli ile birlikte Beyan hukuk Bu¨rosunu kurduklarını belirterek, ofiste kendisinin agˆırlıklı olarak Zaman gazetesi, Orhan Erdemli'nin Fetullah Gülen, Nazif Aktaş'ın da Samanyolu televizyonunun davalarını yu¨ru¨ttu¨gˆu¨nu¨ söyledi.

Tutuklu sanık Hasan Günaydın, örgütle 1994'te bas¸layan tanıs¸ıklıgˆının hic¸bir zaman profesyonel anlamda avukat-mu¨vekkil ilis¸kisinin o¨tesine gec¸medigˆini savunarak, daha o¨nceden mu¨vekkili olan C¸elikeller ins¸at firmasının sahibi Ali C¸elik vasıtasıyla FETO¨/PDY mensuplarıyla tanıs¸tıgˆını, avukatlığını yaptığı Fethullah Gu¨len, Samanyolu TV ve Zaman gazetesi gibi birc¸ok kis¸i ve kurumla ilis¸kilerinin de profesyonel bir c¸erc¸evede cereyan ettigˆini, yapının sohbetlerine katılmadıgˆını, herhangi bir s¸ekilde himmet, burs ve kurban bagˆıs¸ında bulunmadıgˆını ileri sürdü.

ÖRGÜTÜN AVUKAT YAPILANMASI

"Esat ağabey" denilen, "Yüksel" olarak bildiği ve resmine bakarak teşhis ettiği Alaattin Yu¨ksel Bulut'un o¨rgu¨tu¨n avukat eylemlerini organize ettigˆini ve "hangi avukatın kime bakacagˆı, neler so¨yleyecegˆi, adliye o¨nu¨ndeki basın ac¸ıklaması, twitter ic¸eriklerinin ne olacagˆı" gibi talimatlar verdigˆini ifade eden Günaydın, şöyle devam etti:

"Bildigˆim kadarıyla cemaatin avukat yapılanması 2008 sonrasına aittir. Bu tarihi ifade etmemin sebebi cemaatin avukat imamı oldugˆunu so¨yleyen Aziz Gürcan, Erdal Mastar ile yine ismini Büyük Erdal olarak bildigˆimiz o¨gˆretmenlerin ofisimize ziyarete gelmesidir. Ziyarete geldiklerinde kendilerinin cemaat tarafından avukat yapılanmasının kurulması ic¸in go¨revlendirildiklerini, bu nedenle olus¸turulacak avukat yapılanmasında bu yapının avukatlıgˆını da yaptıgˆımız ic¸in kendilerine tabi olmamızı, kendilerinin bilgi ve izni dıs¸ında cemaate ait herhangi bir is¸ ve giris¸imde bulunmamamızı ifade ettiler. Bu kararın cemaatin bu¨yu¨k agˆabeyleri tarafından alındıgˆını, tebligˆ edilmesi go¨revinin kendilerine verildigˆini beyan ettiler. Biz de hic¸bir zaman bu cemaate mensup olmadığımızı, sadece profesyonel anlamda bir avukat-mu¨vekkil ilis¸kisi yu¨ru¨ttu¨gˆu¨mu¨zu¨, cemaatin organik bireyleri olmadıgˆımızı ifade ettik. Bunun u¨zerine 'Sizinle c¸alıs¸mamak gerekir aslında' diyerek ofisten ayrıldılar."

ABD'DE İKİ KEZ ELEBAŞI GÜLEN İLE GÖRÜŞMÜŞ

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe giris¸iminden sonra FETO¨/PDY tero¨r o¨rgu¨tu¨ ile ilgili yu¨ru¨ttu¨kleri tu¨m dava ve dosyalar ile Bank Asya'nın dosyalarından istifa ettiklerini anlatan Günaydın, üc¸ kez ABD'ye gittiği söyledi.

GÜLEN VASİYETİNİ ONA VERECEKTİ

Bunlardan birinin yakın akrabalarını ziyaret olduğunu, diğer ikisinin ise Fethullah Gu¨len'le go¨ru¨s¸me amac¸lı yapıldığını belirten sanık Günaydın, bunların biat ziyaretleri değil, yu¨ru¨yen dava ve dosyalarla ilgili rapor verme amaçlı olduğunu, 2014'teki ziyaretinde Gülen'e, vasiyetnamesi ve telif eserleri ile ilgili vasiyetname o¨rnegˆini sunduğunu kaydetti.

Günaydın, FETO¨/PDY tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n yurtdıs¸ındaki yapılanmasıyla ilgili hic¸bir organizasyona katılmadığını savunarak, ofis ortaklarıyla birlikte ABD'ye gidis¸lerini Ali Çelik'in organize ettiğini ifade etti.

Tutuklu sanık Günaydın'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince de kabul edildi.

Şüpheli Günaydın, önümüzdeki günler de hakim karşısına çıkacak.