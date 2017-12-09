Kılıçdaroğlu, Ataşehir rezidans yolsuzluğuna sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir'deki rezidans yolsuzluğuna sahip çıktı.

KILIÇDAROĞLU, BATTAL VE GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ'NİN REZİDANSLARI HAKKINDA KONUŞMADI

Kemal Kılıçdaroğlu; Battal İlgezdi, İlgezdi'nin avukatı ile birlikte Ataşehir Belediye binasında gazetecilere açıklamada bulundu ve belediye binasının önünde partililere seslendi. Kılıçdaroğlu'nun basın toplantısında; Battal İlgezdi, eşi CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve ailesinin aldığı şaibeli rezidans ve daireler hakkında açıklamada bulunmaması dikkat çekti.

KIZI VE ÖZEL KALEM MÜDÜRÜNÜN KARDEŞİNİN REZİDANS SAHİBİ OLMASINI DA GÖRMEZDEN GELDİ

Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporunda yer alan kızı Zeynep Kılıçdaroğlu ve Özel Kalem Müdürü Özel Kalem Müdürü Ömer Tuncay Ceylan'ın kardeşi Onur Okay Ceylan'ın, Battal-Gamze Akkuş İlgezdi'nin yakınlarının 17 dairesinin bulunduğu Buz Rezidans'tan daire alması konusunda da açıklamada bulunmadı.

ZEYNEP KILIÇDAROĞLU VE ONUR OKAY CEYLAN İLGEZDİ'NİN REZİDANSINDA

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporunda; Battal İlgezdi ve Ali Emrah Büyük, 114 daire bulunan Buz Rezidanstaki dairelerden birisini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'na 225 bin TL bedelle sattığı, milyonluk dairelere dörtte bir fiyatına sahip olan isimlerden bir diğer kişinin ise Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Tuncay Ceylan'ın kardeşi Onur Okay Ceylan olduğu ifade ediliyor.

Raporda; FETÖ'nün Belediyeler İmamı firari Erkan Karaarslan'a da Kılıçdaroğlu'nun kızı gibi 225 bin TL bedelle daire verildiğine dikkat çekiliyor. Erkan Karaarslan'ın sağ kolu ve Ataşehir Belediyesi Mali İşler Daire Başkanı Nermin Canyurt ise dubleks bir daireyi 350 bin TL gibi komik bir bedelle satın aldığı ifade ediliyor.