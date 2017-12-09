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Avrupa'ya resti çekmiş

Giriş Tarihi: 9.12.2017 12:54 Güncelleme Tarihi: 9.12.2017 13:08
Mustafa Kemal Avrupa'ya Filistin resti çekmiş

İslam dünyası ve için her dönem büyük bir öneme sahip olan ve için Gazi Atatürk'ün Avrupa'ya rest çektiği ortaya çıktı.

Atatürk'ün 1937'de 'de yaptığı bir konuşma uluslararası arenada gündeme geldi.

KUDRETİMİZİ BİLDİĞİMİZ İÇİN İSLAMİYET'İN MUKADDES YERLERİNİ...

Atatürk'ün Avrupa'ya konusunda ültimatom verdiğini gösterir açıklamaları şöyle: Biz vakıa bir kaç sene Araplardan uzak kaldık. Fakat şimdi kendimize kâfi derecede güvenip ve kudretimizi bildiğimiz için 'in mukaddes yerlerini Musevilerin ve Hristiyanların nüfuzunun altına girmesine mani olacağız. Biz şimdiye kadar dinsiz ve İslamiyet'e lakayt olmakla itham edildik.

KANIMIZI DÖKMEYE HAZIRIZ

Fakat bu ithamlara rağmen Peygamberin son arzusunu yani, mukaddes toprakların daima İslam hâkimiyetinde kalmasını temin için hemen bu gün kanımızı dökmeye hazırız. Avrupa'nın bu mukaddes yerlere temellük etmek için yapacağı ilk adımda bütün İslam âleminin ayaklanıp icraata geçeceğinden şüphemiz yoktur." (Yeni Şafak)

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Mustafa Kemal Avrupa'ya Filistin resti çekmiş
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