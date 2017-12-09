  1. Haberler
  2. Gündem Haberleri
  3. Kudüs'teki ev her şeyin özeti: Türk beklenendir

'teki ev her şeyin özeti: Türk beklenendir

Giriş Tarihi: 9.12.2017 12:25 Güncelleme Tarihi: 9.12.2017 13:06
Kudüs'teki ev her şeyin özeti: Türk beklenendir

'ın Birleşmiş Milletler kararını hiç sayarak 'in başkent olarak tanıması başta olmak üzere dünyanın her yerinde protesto edildi.

'ın aldığı skandal kararının ardından en başta olmak üzere büyük tepki çeken kararın ardından 'in her yerinde büyük gösteriler düzenlendi. İşgalci özellikle Kudüs'te gerçek mermi kullanarak iki kişiyi öldürürdü. Bununla da yetinmeyen katil devletin güvenlik güçleri orantısız şiddet kullandı. Bu insanlık dışı muamelede yaklaşık 400'den fazla kişi yaralandı. Bu olayların ardından Kudüs'te çekilen bir fotoğraf aslında her şeyin özeti gibiydi.

Kudüs'te görülen evde Türk Bayrağı, 'ın fotoğrafları, Filistin Bayrağı evin dış mahfiline asılmış ve hala Türkleri bekliyorlar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kudüs'teki ev her şeyin özeti: Türk beklenendir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN