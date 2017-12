Kudüs'teki ev her şeyin özeti: Türk beklenendir

Trump'ın aldığı skandal Kudüs kararının ardından en başta Türkiye olmak üzere büyük tepki çeken kararın ardından Filistin'in her yerinde büyük gösteriler düzenlendi. İşgalci İsrail özellikle Kudüs'te gerçek mermi kullanarak iki kişiyi öldürürdü. Bununla da yetinmeyen katil devletin güvenlik güçleri orantısız şiddet kullandı. Bu insanlık dışı muamelede yaklaşık 400'den fazla kişi yaralandı. Bu olayların ardından Kudüs'te çekilen bir fotoğraf aslında her şeyin özeti gibiydi.

Kudüs'te görülen evde Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları, Filistin Bayrağı evin dış mahfiline asılmış ve hala Türkleri bekliyorlar.