İçişleri Bakanlığı'ndan 'İlgezdi' açıklaması

İçişleri Bakanlığından, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmasında, objektif hukuk kuralları gözetilerek, adalet ve hakkaniyete uygun karar verildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İlgezdi'nin avukatı Ömer Faruk Hansu'nun "uzaklaştırma kararının siyasi saiklerle alındığı" iddiasında bulunduğu hatırlatıldı.

Hansu'nun ayrıca, "Görevden uzaklaştırmaya esas teşkil eden konularda Battal İlgezdi hakkında 'soruşturma izni verilmemesine, kovuşturmaya yer olmadığına' yönelik kararlar bulunduğunu" ileri sürdüğü de ifade edildi.

Bakanlığın görevden uzaklaştırma onayına esas teşkil eden dosyalardaki hususlarla ilgili 32 konuda "soruşturma iznine", 28 konuda ise "soruşturma izni verilmemesine" hükmedildiği aktarılan açıklamada, "Bakanlığımızca bütün belediye görevlileri ile ilgili işlemlerde olduğu gibi Ataşehir Belediyesi görevlileri hakkında da objektif hukuk kuralları gözetilerek, adalet ve hakkaniyete uygun olarak karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada, diğer belediye başkanları hakkında verilen görevden uzaklaştırma



kararlarında olduğu gibi İlgezdi ile ilgili kararda da, mülkiye müfettişleri tarafından düzenlenen raporlar üzerine verilen soruşturma izni kararlarının, adli mercilerce hali hazırda yürütülmekte olan soruşturma ve kovuşturmalarda yer alan yolsuzluk, usulsüzlük, haksız mal edinme, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma hususlarının esas alındığı vurgulandı.

"KESİNLEŞMİŞ DANIŞTAY KARARI BULUNMUYOR"

"Buz Rezidans" konusuna değinilen açıklamada, mahkemelerin kararlarını dosya içindeki belgelere göre verdiği, yeni bilgi ve belge olması durumunda yeniden ön inceleme yapılmasına engel teşkil edecek hukuksal bir engel bulunmadığı kaydedildi.

Bakanlığa ulaşan yeni bilgi ve belgeler göz önünde tutularak, açıklamada bahsedilen ön incelemeden farklı konuları da içeren yeni bir ön inceleme başlatıldığı bildirilen açıklamada, ön inceleme sonrasında 20 Eylül 2016'da bakanlık tarafından soruşturma izni verildiği, bu karara yönelik de yasal sürecin devam ettiği anımsatıldı.

Açıklamada, söz konusu hususla ilgili kesinleşmiş bir Danıştay kararı bulunmadığı da belirtildi.

Ataşehir Belediyesi tarafından Küçükbakkalköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen Erguvan Barış Parkı ile ilgili olarak "arazinin kiralanması, yapımı ve işletilmesi aşamalarında yasa ve usule aykırı işlemler nedeniyle yüklenici ve taahhüt firmalarının korunmuş olması ve rant sağlanması" konusuna ilişkin başlatılan ön inceleme sonucunda, 20 Eylül 2016'da soruşturma izni verildiği aktarılan açıklamada, bu kararla ilgili de kesinleşmiş bir Danıştay kararı bulunmadığına dikkat çekildi.

"HUKUKSAL SÜREÇLERE DAYANMAKTADIR"

Avukat Hansu'nun, "İlgezdi'nin mal varlığı ile ilgili, yargı mercilerince takipsizlik kararı verildiği" iddiasında bulunduğu ancak bu konuda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Asliye Ceza Mahkemesine açılan davanın devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, asliye ceza mahkemesinin, görülen dava kapsamında herhangi bir takipsizlik ve beraat kararının bulunmadığı vurgulandı.

Söz konusu dava dosyasının haksız mal edinmenin yanı sıra ihaleye fesat karıştırma suçunu da içerdiği belirtilen açıklamada, bunların dışında görevden uzaklaştırma kararına dayanak teşkil eden farklı konularda, soruşturma izni verilen ve adli mercilerde işlemleri devam eden hususların da bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bakanlığımızın 6 Aralık 2017 tarihli görevden uzaklaştırma kararı, Battal İlgezdi'nin avukatı tarafından yapılan açıklamadaki isnatların tam tersine, bakanlığımıza ve adli mercilere intikal eden çeşitli yolsuzluk, usulsüzlük, haksız mal edinme, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma iddia ve şikayetleri üzerine bakanlığımız ve adli mercilerce yürütülen ve halen devam eden hukuksal süreçlere dayanmaktadır." ifadesine yer verildi.