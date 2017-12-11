‘Aklandı’ dedi bir numaralı sanık çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, görevden alınan Battal İlgezdi ile ilgili olarak, "Belediye başkanımız daha önce medyada yer alan haberler ve benim isteğim üzerine savcılığa gidip kendisi başvurdu. O soruşturmaların tamamından aklanmıştır" sözleri yalan çıktı. İlgezdi, kendisi ve eşi hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından hazırlanan iddianamade, 'bir numaralı şüpheli' sıfatıyla yer alıyor.

İçişleri Bakanlığı'nca yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında görevinden uzaklaştırılan CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, 14 Temmuz 2015'te "usulsüz şekilde mal edinerek haksız yere zenginleştiklerine dair" iddiaları üzerine kendisi ve eşi CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi hakkında soruşturma başlatılması talebiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

HAKSIZ MAL EDİNME, İHALEYE FESAT

Bahse konu iddialarla İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin incelemesinin ardından İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Battal İlgezdi'nin 2009-2015 arasında haksız mal edinme ve gizleme, 22 Temmuz 2010'da da ihaleye fesat karıştırma suçunu işlediğine dikkat çekildi.

İlgezdi'nin bir numaralı şüpheli olduğu iddianamede, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Zafer Nuhoğlu, Belediye Kontrol Şefi Nilay Erkek Karaosmanoğlu, Park ve Bahçeler Müdürü İrfan Birinci ile şirket yöneticileri Uğur Atalay ve Mehmet Ali Uzunlar şüpheli sıfatıyla yer aldı.

Gamze Akkuş İlgezdi ilgili soruşturma işlemlerinin başsavcılığın 2015/100650 numaralı dosyası üzerinden sürdüğü belirtilen iddianamede, 'gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunma' ve 'haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme' suçları ile Erguvan Barış Parkı ihalesi ile ilgili olarak 'ihaleye fesat karıştırmak' suçundan soruşturma işlemlerinin yürütüldüğü aktarıldı.



AÇIKLANAMAYAN 13 MİLYON LİRA

İddianamede; Battal İlgezdi'nin kaynağı açıklanmayan ve haksız mal edinme olarak bahsedilen para hareketliliğine de yer verildi. 13 Temmuz 2009-6 Nisan 2012 Battal İlgezdi'nin banka hesaplarında kaynağı açıklanmayan para miktarının tam "13 milyon 65 bin TL" olduğu belirtildi. (2 milyon 550 bin TL, 2 milyon 714 bin dolar ve 23 bin euro) İddianamede, Battal İlgezdi'nin kızı adına alınan Ataşehir Küçükbakkalköy ve Çanakkale Ayvacık ilçesindeki iki gayrı menkulün kaynağının belli olmadığına da dikkat çekiliyor.

ŞİŞLİ'DE 'ETKİNLİK USULSÜZLÜĞÜ'

Şişli Belediyesi'nin hizmet verdiği sokak şenlikleri ve etkinliklerde usulsüzlük yapıldığı iddia edildi. Belediye yetkililerinin, anlaştıkları bir organizasyon firmasına el altında onlarca ihale vererek, belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattığı belirtiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2010-2014 arasında görev yapan özel kalem müdürü ve personeli hakkında iddianame düzenlendi. 14 Şişli Belediyesi personeli hakkında "Görevi kötüye kullanmak" suçu kapsamında dava açıldı. İddianamede, belediye tarafından hazırlanan 64 farklı işin, bir organizasyon şirketine verildiği, yarışmaya katılma koşullarına sahip kişilerin mağdur edildiği ve belediyenin zarara uğratıldığı vurgulandı. Söz konusu etkinlikler arasında 2014 Yaz Sokak Şenlikleri'ndeki Volkan Konak konseri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 19 Mayıs Gençlik ve spor Bayramı etkinlikleri de yer alıyor.